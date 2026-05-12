Las dudas sobre los test a los pasajeros del crucero con hantavirus: "Es mejor repetirlo"

Los expertos en inmunología y virus aclaran qué hacer en caso de que las pruebas a los posibles contagiados por hantavirus den resultados confusos

Todo sobre el brote de hantavirus

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Los diferentes resultados de los test PCR y las pruebas realizadas a los pasajeros de ‘MV Hondius’ ha sembrado la duda sobre la evolución de la enfermedad provocada por el hantavirus ‘Andes’. Para saber algo más hemos preguntado a los expertos sobre los plazos para los contagios y las primeras señales de la enfermedad.

Falsos positivos

Hasta el momento sabemos que hay positivos que no son concluyentes y otros, sin embargo, que son positivos y no presentan ningún síntoma pero que pueden contagiar el virus. En cualquier caso, los virólogos creen que este tipo de brotes tiene una duración de dos meses por lo que a principios de verano el hantavirus del crucero habría terminado.

Es importante saber que la aparición de nuevos positivos entra todavía dentro de lo posible porque ni siquiera han pasado seis semanas desde la aparición el 6 de abril en el barco de los síntomas en el primer caso. Los expertos subrayan que pueden detectarse contagiados, como así ha ocurrido, antes de que estos experimenten síntomas. Otra cuestión es si las personas que tienen el virus pero no presentan síntomas pueden contagiar a otros, algo que estos expertos rechazan ya que “sin síntomas es tremendamente difícil; no voy a decir riesgo cero”.

También siguen las dudas sobre la denominación de positivo débil que se ha usado en el paciente trasladado a Estados Unidos. Salvador Macip, Director de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta de Cataluña, lo define como que “ha salido una cantidad pequeña de virus, porque eso no ha funcionado bien, ha salido un falso positivo, o porque realmente hay muy poca cantidad y aún no ha salido una señal muy positivo”.

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También opina el inmunólogo Alfredo Corell que recuerda que “cuando nos sale en esa zona de sombra, de duda, es mejor repetirlo”, como así ha ocurrido con el ciudadano norteamericano positivo débil en la primera prueba y con resultado ya negativo en una segunda PCR.