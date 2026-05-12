El buque cruzará el Atlántico hacia el Golfo de Vizcaya y después se dirigirá hacia el Canal de la Mancha hasta llegar a Países Bajos

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El barco MV Hondius llegará este fin de semana a Países Bajos tras una travesía de seis días. Se espera que, durante el recorrido, tengan algunos momentos complicados por el tiempo que se espera. Según informa Rosemary Alker, el buque cruzará zonas del Atlántico hacia el Golfo de Vizcaya y después se dirigirá hacia puntos del Canal de la Mancha para llegar al puerto de Rotterdam en Países Bajos.

Hoy habrá lluvias de carácter débil, sobre todo durante la mayor parte de la jornada. Mañana será un día de transición con cielos casi despejados y un poco de viento. Pero el jueves se formará una profunda borrasca sobre Reino Unido, lo que producirá una nortada. Es decir, se registrarán vientos muy intensos de entre 60 y 80 kilómetros por hora. El viernes parece que el viento irá a menos, como las lluvias, pero el sábado se formará otro temporal sobre Países Bajos.

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Los tripulantes cumplirán el aislamiento cuando lleguen a Países Bajos

Los tripulantes harán la cuarentena de seis semanas fuera de casa. Los trabajadores que son filipinos dependerán de la vivienda que quiera ofrecer Países Bajos. La buena noticia es que sus primeras PCR han dado negativo, según el secretario de Salud de Filipinas, Ted Herbosa.

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El secretario de Trabajadores Migrantes de Filipinas, Hans Cacdac, confirmó en la misma rueda de prensa que “la tripulación regresará a Filipinas después del periodo de cuarentena y la repatriación será gestionada por el gobierno filipino en coordinación con la agencia local de contratación y el propietario del buque”. El resto comenzará el aislamiento una vez que lleguen a los Países Bajos.

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“Es importante resaltar que la tripulación seguirá recibiendo sus derechos en concepto de salarios y derechos, en virtud del contrato, durante su periodo de cuarentena”, aclaró Cacdac. Así, añadió que el Gobierno supervisará su situación hasta que lleguen a casa.

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Los tripulantes se encuentran en buen estado de salud

Tal y como aseguró la responsable de prensa de la naviera sobre los trabajadores, Kiki Hirschfeldt, a 'El País', todos se encuentran bien aunque están un poco nerviosos por la situación. También confirmó que están en negociaciones con el Gobierno neerlandés y el puerto de Róterdam para definir cómo será la desinfección y limpieza del buque.

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Este lunes el capitán ha publicado un vídeo en las redes de la empresa: “La gente de mar depende unos de otros en una emergencia, así que la perseverancia es una cualidad esperada, pero yo he visto mucho más que eso”. “Debo elogiar a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez en los momentos más difíciles. No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas”, destacó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director de la Organización Mundial de la Salud han mantenido hoy un encuentro en el Palacio de la Moncloa y han calificado de éxito la operación que han llevado a cabo en Tenerife.