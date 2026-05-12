La paciente, una bebé de dos años con síndrome de CHARGE, necesitaba un trasplante de timo que solo se hace en dos hospitales en el mundo

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El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha coordinado el traslado internacional de una bebé de dos meses con síndrome CHARGE al Great Ormond Street Hospital de Londres para someterse a un trasplante de timo, un procedimiento altamente especializado que solo se realiza en dos centros del mundo. La intervención, que tuvo lugar el pasado 13 de marzo de 2026, se desarrolló sin complicaciones y la pequeña regresó a Sevilla el 19 de abril para continuar su recuperación en el área pediátrica, donde evolucionó de forma favorable hasta recibir el alta a finales de mes.

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El caso, difundido por el propio centro sanitario, ha sido posible gracias a la colaboración de especialistas de múltiples áreas del hospital sevillano y a su participación en redes europeas de investigación en enfermedades inmunológicas raras. La paciente presentaba un cuadro grave asociado al síndrome CHARGE, una enfermedad genética que puede provocar malformaciones congénitas y, en sus formas más severas, ausencia de timo y un déficit completo de linfocitos T. Esta alteración inmunológica supone un riesgo extremo de infecciones y compromete la supervivencia de los pacientes, por lo que el trasplante de timo representa una oportunidad única para desarrollar un sistema inmune funcional.

Segunda niña española y la primera andaluza trasladada a Londres para este tratamiento

El Virgen del Rocío asumió el diagnóstico, la estabilización clínica y la preparación del traslado, un proceso que requirió meses de trabajo coordinado entre equipos de Neonatología, Cuidados Intensivos Pediátricos, Inmunología, Infectología, Digestivo, Cardiología, Cirugía Cardiotorácica, Fisioterapia, Cuidados Paliativos y otras subespecialidades. También participó el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que colaboró estrechamente en la atención previa a la intervención.

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La paciente es la segunda niña española y la primera andaluza trasladada a Londres para este tratamiento. El hospital sevillano destaca que la identificación y manejo de casos tan complejos exige equipos altamente especializados capaces de sostener un abordaje clínico intensivo y multidisciplinar, además de activar circuitos internacionales de derivación cuando no existen alternativas terapéuticas en España. La coordinación con centros extranjeros y la actualización constante en avances científicos son elementos esenciales para ofrecer opciones que hace pocos años eran inalcanzables.

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Tras el trasplante, la niña se encuentra en fase de espera de la reconstitución inmunológica, un proceso que puede prolongarse entre seis y doce meses. Durante este tiempo, los especialistas deben comprobar que el tejido tímico trasplantado comienza a funcionar y que el sistema inmune se recupera progresivamente. Como parte del seguimiento, el próximo mes está prevista una biopsia del timo trasplantado en el propio Virgen del Rocío, en una intervención que contará con la participación del equipo quirúrgico londinense desplazado a Sevilla.

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El seguimiento posterior continuará realizándose en Sevilla mediante controles estrechos del equipo de Inmunología Pediátrica y del resto de especialidades implicadas. El objetivo es monitorizar la evolución clínica y garantizar que la reconstitución inmunológica avanza según lo previsto.

El hospital subraya que este caso ejemplifica el valor de la especialización clínica, la investigación colaborativa y la coordinación entre centros nacionales e internacionales. La actuación conjunta ha permitido ofrecer a la paciente una opción terapéutica que solo dos hospitales en el mundo pueden proporcionar: el Great Ormond Street Hospital de Londres y la Duke University, en Estados Unidos.

Qué es un trasplante de timo

El trasplante de timo es un procedimiento destinado a pacientes que nacen sin este órgano o con un timo no funcional. El timo es esencial para el desarrollo de los linfocitos T, células clave del sistema inmunitario. Sin él, el organismo no puede defenderse frente a infecciones. El trasplante consiste en implantar tejido tímico sano para que, con el tiempo, el paciente pueda generar linfocitos T funcionales. La reconstitución inmunológica es lenta y puede tardar entre seis meses y un año.

El nombre CHARGE de este síndrome responde a las iniciales en inglés de las principales anomalías asociadas: coloboma ocular, malformaciones cardíacas, atresia de coanas, retraso del crecimiento y desarrollo, anomalías genitales y alteraciones del oído.