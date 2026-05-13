Andrés ha decidido coger la especialidad de Otorrinolaringología en el MIR, donde su padre es el jefe de especialidad

Las especialidades más demandadas por los MIR, que abandonan Urgencias y Atención Primaria: "Están escarmentados"

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Andrés tenía muy claro la especialidad iba a elegir Otorrinolaringología, además "con un cariño especial" ya que su jefe de especialidad será su propio padre, que también está muy ilusionado con que su hijo siga los pasos que él un día comenzó a dar: "Yo me imaginaba que algún día se hiciese médico y eligiese esta especialidad", confiesa.

Aunque le viene de familia, Andrés confiesa que no se ha visto influenciado por su padre al tomar esta decisión: "La decisión es realmente mía porque a mí realmente me gusta". Y a pesar de que vayan a pasar mucho más tiempo juntos, dentro del hospital se vuelven casi desconocidos: "Fuera del hospital es mi padre y dentro será mi jefe y no va a haber ningún problema para que yo me adapte a mi nuevo rol".

El caso de este padre e hijo no es el único de familiares que hayan coincidido trabajando tan de cerca en el ámbito sanitario, sino que también lo han hecho dos gemelos que hicieron juntos el MIR y uno "se ha presentado a digestivo y yo a cirugía". Lejos de ver una competencia en su hermano, uno de ellos relata que ha sido un apoyo fundamental en el examen: "Si tienes al lado una persona, y encima es tu gemelo y os exigís los dos, creo que da mucha más fuerza".

La nueva especialidad: urgencias y emergencias

De todos los que han aprobado el MIR destaca David, el primero en elegir Urgencias y Emergencias porque cree que "es una especialidad bastante dinámica y que puedes ver pacientes de todo tipo, muy graves o menos graves, pero de todas las especialidades y puedes trabajar en emergencias intrahospitalarias".

Es el primero porque esta especialidad en Urgencias y Emergencias no existía como posibilidad para que los estudiantes y futuros médicos puedan optar a ello. Todos los que elijan esta especialidad se convertirán en futuros urgenciólogos.