Jake Rosmarin, influencer estadounidense afectado por el brote de hantavirus en el crucero, ha mostrado en sus redes sociales cómo afronta la cuarentena por el virus

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El influencer estadounidense Jake Rosmarin se ha convertido en una de las caras más visibles de la crisis por hantavirus que se ha desatado tras detectarse un brote de la enfermedad en el interior del crucero MV Hondius. Desde que se conociese la noticia del primer positivo, este creador de contenido estadounidense ha estado narrando y mostrado en sus redes sociales cuál era la situación a bordo del crucero. Ahora y tras haber sido repatriado tras llegar a la isla de Tenerife, Jake Rosmarin continúa enseñando en sus perfiles sociales cómo le ha afectado este brote de hantavirus y cómo afronta a día de hoy la cuarentena por la enfermedad.

Con un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Jake Rosmarin ha compartido con todos sus seguidores qué tiene en su habitación y cómo pretende entretenerse durante las horas que le esperan en este confinamiento de seis semanas.

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El motivo por el que cuenta con pocos objetos personales

Lo primero que explica el 'influencer' estadounidense es el motivo por el que cuenta con pocos objetos personales: "Otra actualización de cuarentena. Mucha gente ha estado preguntando por qué parece que solo tengo una bolsa pequeña y casi ninguna ropa. Desafortunadamente, cuando fuimos evacuados, las autoridades españolas sólo nos permitieron sacar una pequeña bolsa del buque, lo que significa que el resto de nuestro equipaje tuvo que permanecer a bordo".

Además, el creador de contenido ha desvelado que, en un principio, el resto de equipaje les sería devuelto a todos los pasajeros del MV Hondius una vez finalice el confinamiento: "También acabamos de descubrir que es probable que no reciban esas bolsas de vuelta hasta dentro de 6-8 semanas, e incluso ese calendario está sujeto a cambios".

"Estoy haciendo todo lo posible para mantenerme positivo", confiesa el influencer que afronta una cuarentena de seis semanas

Por otro lado, Jake Rosmarin ha enseñado a todos sus seguidores la ropa con la que cuenta para poder pasar estas semanas de confinamiento: desde pantalones cortos, calcetines y camisetas básicas.

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Durante los primeros días de cuarentena, Jake Rosmarin ha podido recibir algún paquete que le han regalado sus familiares y que, también, ha compartido con sus seguidores: "Afortunadamente, podemos tener la colada hecha todos los días aquí en la unidad de cuarentena, y también podemos recibir paquetes. Ayer pedí algunos esenciales como camisas, pantalones cortos, calcetines y ropa interior, y mi familia también me envió un paquete con un libro para colorear que estoy bastante seguro de que va a tener mucho uso en los próximos 40 días".

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Justo después, el estadounidense ha confesado y ha desvelado cómo afronta psicológicamente esta larga cuarentena de seis semanas encerrado: "Todavía estoy tratando de adaptarme a la realidad de estar aquí para una cuarentena de 42 días, pero estoy haciendo todo lo posible para mantenerme positivo y seguir compartiendo actualizaciones a lo largo de toda esta experiencia. Gracias de nuevo por todo el apoyo y amabilidad".

El confinamiento de los españoles en el Gómez Ulla

Jake Rosmarin no ha sido el único que ha optado por mostrar en sus redes sociales cómo atraviesa este duro momento. Otra de las que ha mantenido informados a sus seguidores ha sido la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén que, tras su llegada al Gómez Ulla, compartía qué hacía durante los primeros días de su confinamiento en el hospital madrileño.

A través de una imagen publicada en su historia de su cuenta pública de Instagram, la oceanógrafa valenciana ha mostrado a sus seguidores cómo pasa el tiempo. Durante su segundo día de confinamiento, Aitana Forcén ha decidido sacar ganas y tiempo para realizar un poco de ejercicio mientras pasa la cuarentena en su habitación del Gómez Ulla.

Con una fotografía publicada en su perfil de Instagram, la valenciana ha mostrado cómo se las ha ingeniado para poder hacer ejercicio y entrenar durante estos días.

Para ello, Aitana Forcén ha utilizado unas toallas del centro hospitalario que ha utilizado como esterilla y unas gomas para hacer estiramientos y ejercicio de fuerza.

Junto a la imagen, la oceanógrafa ha escrito: "Haz lo que puedas con lo que tengas".