Los padres de Aitana Forcén le envían una caja con chocolate, queso pero también ropa y champú

El influencer estadounidense Jake Rosmarin, en cuarentena por hantavirus: de las lágrimas al estoy "happy"

Compartir







La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén, una de los 14 españoles aislados en el hospital Gómez Ulla, tras el brote de hantavirus, nos enseña unos minutos de su cuarentena y lo bien que está de ánimo. "Estoy aquí reportando en directo", dice mientras se graba abriendo una caja que le ha enviado su familia y nos enseña los regalos para darles fuerza y apoyo.

La científica, que fue evacuada del Hondius, cuenta que ha recibido "jamoncito del bueno", "libros" o "chocolate negro", pero también ropa, champú, gel de baño. El paquete le ha dado toda la fuerza del mundo para completar estos 40 días de cuarentena que le quedan y así se lo ha agradecido a sus padres: "Los mejores del mundo".

PUEDE INTERESARTE Daniel López o Aitana Forcén, así enfrentan los españoles repatriados por el brote de hantavirus la cuarentena de seis semanas en el Gómez Ulla

Es la primera vez que vemos a Aitana Forcén, que pasa el largo aislamiento en el Hospital Militar Gómez Ulla: desde su cuenta en redes sociales la oceanógrafa era una del grupo de 14 pasajeros españoles, que fueron evacuados del crucero en el que se desató el brote de hantavirus, el pasado domingo.

La valenciana enfrenta su cuarto día de encierro, desde donde ha publicado el paisaje que ve desde su ventana, trozos de cielo que revelan la añoranza por el espacio abierto, pero hoy el subidón del paquete de su padres la ha hecho enfrentarse a la cámara en primer plano.

Aitana Forcén, un relato directo a bordo del crucero Hondius

Aitana Forcén, durante los días a bordo del barco usó sus redes sociales y ahora también nos cuenta cómo está viviendo una situación difícil para alguien que como ella ama la libertad, la incertidumbre sanitaria y la necesidad de adaptarse a unas circunstancias excepcionales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Forcén, científica formaba parte de la tripulación del MV Hondius, que había partido desde Ushuaia, en Argentina. La embarcación, con 149 personas de 23 nacionalidades a bordo, pretendía llegar a las zonas más remotas y salvajes, pero la expedición terminó varada primero en Cabo Verde y tres fallecidos por el brote de hantavirus. Por el momento, la OMS ha informado de 11 contagios y un centenar de personas, como Aitana Forcén, siguen supervisados en cuarentena.