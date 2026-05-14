El único español positivo en hantavirus ha experimentado algunas dificultades aunque ha mejorado tras recibir oxigenoterapia

El paciente positivo aislado en el Hospital Gómez Ulla presenta otra vez febrícula y dificultad respiratoria leve, pero sigue estable

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MadridEl pasaje español del crucero MV Hondius donde se produjo un brote de hantavirus ha pasado ya su cuarta noche en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El ciudadano español que dio positivo en la PCR continúa estable y los otros 13 se mantienen asintomáticos, como ha informado David Jiménez.

"El único positivo experimentó algunas dificultades respiratorias, pero ha mejorado después de recibir oxigenoterapia. El resto continúa asintomático, entre esas personas está Aitana, la oceanógrafa de Valencia. Su familia se ha desplazado hasta Madrid y le ha hecho llegar algunos objetos personales como ropa, comida, perfumes y algunos libros para hacer más llevadera esta espera. Por cierto, hemos sabido gracias a los sindicatos que la próxima semana el personal sanitario que así lo considere va a recibir formación específica para saber cómo manejarse en esa unidad de aislamiento en la que se encuentra el único español que ha dado hasta ahora positivo en hantavirus", informa David Jiménez desde las puertas del Gómez Ulla.

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La situación del español que ha dado positivo en hantavirus

El pasado domingo los 14 españoles procedentes del crucero MV Hondius fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el que guardarán cuarentena las próximas semanas.

Precisamente, este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que ciudadano español con hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud".

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"Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", señalaba la ministra de Sanidad.

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Por otra parte, según ha explicado, el Ministerio mantiene una comunicación fluida con los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar, a los que ha trasladado las actualizaciones de los protocolos sanitarios, tanto en relación con la cuarentena como con el manejo de personas asintomáticas.

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"Están tranquilos, están bien de salud y agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días", ha señalado la titular de Sanidad, quien ha subrayado su deseo de preservar su privacidad; "nos insisten mucho en que ellos quieren mantener su privacidad y su confidencialidad", ha advertido.

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Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros puedan dar positivo por hantavirus, ha asegurado que "epidemiológicamente hablando" cabe esa posibilidad. "El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", ha señalado.

Se estudia flexibilizar la cuarentena

El resto de los pasajeros del Hondius sigue siendo asintomático y si la situación continúa así se plantea flexibilizar los protocolos de la cuarentena. Los 13 pacientes restantes se encuentran sin síntomas sabiendo que su cuarentena se alarga cuatro días, hasta el 21 de junio.

Desde la planta 13 y encerrada en su habitación, la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén muestra a través de sus redes sociales cómo afronta esta cuarentena de seis semanas en el hospital madrileño. A través de una imagen publicada en su historia de su cuenta pública de Instagram, la oceanógrafa valenciana ha mostrado a sus seguidores cómo pasa el tiempo. Durante su segundo día de confinamiento, Aitana Forcén ha decidido sacar ganas y tiempo para realizar un poco de ejercicio mientras pasa la cuarentena en su habitación del Gómez Ulla.

Por su parte, en en la planta 22 se encuentra ingresado el positivo en máximo aislamiento. Este paciente se encuentra estable mientras sigue recibiendo oxigenoterapia. En total, la cuarentena de los 14 españoles confinados en el Gómez Ulla acaba el próximo 21 de junio. Dos semanas antes, el 7 de junio, podrían trasladarse hasta su casa para terminarla.

El nuevo protocolo por hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria.

Para el manejo de los 14 pasajeros del buque y las nuevas eventualidades que puedan surgir, el texto aprobado por la Comisión de Salud Pública define en primer lugar lo que es un contacto, un caso probable y uno confirmado de hantavirus Andes (ANDV). El protocolo se revisará a los 28 días del considerado "día cero", el 10 de mayo, porque es el periodo que se considera como más probable para desarrollar síntomas.