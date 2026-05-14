"No vino en ningún momento, cuando había que trabajar, cuando había que estar allí, allí no estaba", ha reprochado la ministra de Sanidad al presidente canario

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras la sucesión de reproches lanzados por éste con motivo de la llegada del crucero del hantavirus, el ‘MV Hondius’, a Granadilla, en la isla de Tenerife; un operativo en el que la de Más Madrid le ha reprochado su ausencia, recriminándole además haber sembrado “conspiraciones” a su alrededor.

“Yo sí le he echado de menos allí, en el operativo, porque de verdad que había un ambiente de trabajo, de cooperación, de incluso satisfacción por el trabajo bien hecho. No vino en ningún momento. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí, hemos estado dos días enteros en el territorio, en el terreno, monitorizando, tomando decisiones, gestionando un operativo tan complejo. Allí no estaba”, ha señalado la ministra en una entrevista concedida a El País.

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Mónica García señala a Fernando Clavijo

Preguntada directamente sobre la valoración que le merece la actuación del Gobierno canario después de una continua retahíla de reproches durante todos estos días, con críticas cruzadas de un lado a otro, Mónica García contestaba entre matizaciones: “Quiero separar dos cosas. Hay una parte del Gobierno canario con la que hemos trabajado muy bien: la parte técnica, la Dirección General de Salud Pública, con la que hemos hecho los protocolos, con la que se han ido tomando las decisiones, a través no solamente de Sanidad, sino también de Protección Civil. Otra cosa es el presidente canario, las interpretaciones y conspiraciones que ha montado alrededor”, ha dicho, señalando directamente a Fernando Clavijo.

Respecto a ese momento clave relativo al operativo para el fondeo del ‘MV Hondius’, la ministra explica: “El Gobierno canario estaba a través de los directores generales de Salud Pública. A nivel técnico sí que han estado en todo momento, pero ahí no estaba nadie. Ahí estaba el Gobierno de España y estaban los servicios públicos, estaba el músculo de España y, sobre todo, estaban todos los ojos mundiales mirándonos”.

De igual modo y después de que públicamente Fernando Clavijo haya acusado al Ejecutivo de haber ocultado el primer “positivo dudoso” entre los pasajeros a bordo del crucero, relativo a un estadounidense que luego dio negativo, Mónica García ha subrayado que “esa noticia no es así”.

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“Nosotros sabíamos que en Cabo Verde había un ciudadano que había dado un dudoso positivo que luego fue negativo, y que el ECDC y la OMS habían considerado que era negativo y que los síntomas no eran compatibles con esta crisis”, ha explicado en sus declaraciones a El País, recalcando que no iban a “refutar” las decisiones de organismos sanitarios internacionales y reiterando que cuando se lanza una acusación así a quien se está acusando es “a la Organización Mundial de la Salud”.

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“Nosotros obviamente, nos fiamos”, ha apuntado, enfatizando que ese caso fue negativo dos veces consecutivas.

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Mónica García defiende la labor en Canarias y los protocolos aplicados

Por otra parte, la ministra ha aprovechado para ensalzar las medidas adoptadas y los protocolos seguidos durante el operativo para recibir al ‘MV Hondius’ y dar traslado a los pasajeros a bordo a sus distintos destinos: a los 14 españoles que viajaban en él, –y entre los cuales uno ha dado positivo–, hasta el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla de Madrid, y a los extranjeros a los transportes designados para su repatriación.

“Hicimos una labor logística casi extenuante de separar muy bien los autobuses y la población que iba a viajar junta”, ha apuntado en la entrevista, explicando que “esas medidas han sido minuciosas, casi exageradas”.

A ese respecto, precisamente, ha aprovechado para lanzar otro mensaje que apunta también al presidente canario y a todos aquellos que rechazaban tajantemente la llegada del crucero a aguas españolas: “Había quien nos decía que esa gente se quedase en el barco y que todavía estaría en el barco rumbo a Países Bajos […] No nos olvidemos de que aquí hay involucrados 14 españoles a los que había gente que quería dejar tirados”, ha sentenciado.