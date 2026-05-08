Mabel Cupet Sevilla, 08 MAY 2026 - 06:30h.

Bajo el título Piel de Mariposa, el artista ha lanzado una canción dedicada a todas las personas que conviven con esta patología en España

El tema, estrenado oficialmente el pasado 2 de mayo junto a un emotivo videoclip cuenta con la participación de Leo

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El cantante sevillano Luitingo ha dado voz a una de las enfermedades raras más desconocidas y dolorosas a través de la música. Bajo el título Piel de Mariposa, el artista ha lanzado una canción dedicada a todas las personas que conviven con esta patología en España, así como a sus familias y cuidadores. El tema, estrenado oficialmente el pasado 2 de mayo junto a un emotivo videoclip, ha despertado una enorme respuesta emocional entre pacientes y asociaciones, hasta el punto de que muchos ya lo consideran un himno de lucha, fuerza y esperanza.

La iniciativa nace con el objetivo de visibilizar la realidad de quienes padecen Piel de Mariposa, una enfermedad genética rara que provoca una extrema fragilidad en la piel, causando heridas y ampollas con el mínimo roce. A través de una letra cargada de sensibilidad y optimismo, Luitingo ha querido transmitir un mensaje de apoyo y admiración hacia quienes afrontan esta dura realidad cada día.

Leo, uno de los protagonistas del viodeoclip

El videoclip de la canción cuenta con la participación de Leo, el niño sevillano con Piel de Mariposa, que es todo un símbolo en la lucha por esta enfermedad, además de otros pacientes que conviven con la enfermedad.

Un videoclip que el propio artista asegura que está “lleno de verdad, emoción, corazón y alegría”. Un proyecto que surgió desde la necesidad de aportar algo positivo a través de aquello que mejor sabe hacer, la música. Luitingo ha descrito este proyecto como “uno de los más bonitos y duro de toda mi carrera”. Su intención era crear una canción que sirviera como refugio emocional y como símbolo de unión para todos los pacientes.

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El proyecto más emotivo de su carrera

Con más de 18 años de trayectoria en el mundo musical, Luitingo asegura que Piel de Mariposa se ha convertido en uno de los trabajos más especiales y emotivos de toda su carrera. El sevillano reconoce que la experiencia de conocer de cerca la realidad de estos pacientes ha marcado profundamente el proceso creativo de la canción. Por ello, apostó por una composición luminosa y esperanzadora, alejada de la tristeza y centrada en la alegría, la fuerza y las ganas de seguir adelante. El cantante ha querido agradecer a todas las personas que han colaborado y que han hecho posible que este proyecto “sea inolvidable”.

Hace apenas unas semanas, Luitingo conoció personalmente a Leo. El encuentro dejó una profunda huella en el artista, que no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. “Leo, eres una verdadera pasada. Me ha encantado conocerte, estar contigo, besarte, abrazarte y saber muchísimas cosas”, expresó el cantante, visiblemente emocionado tras compartir tiempo con el pequeño. Luitingo también quiso destacar el papel de sus padres, a quienes definió como “igual de maravillosos”, añadiendo además: “Qué alegría de gente bonita, buena y luchadora”. Unas palabras que reflejan la admiración y el cariño que el artista sintió hacia la familia desde el primer momento.

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La llegada de un nuevo tratamiento

El lanzamiento de la canción coincide además con un momento especialmente importante para las personas con Piel de Mariposa en Andalucía. Recientemente, ha comenzado a administrarse el tratamiento Vyjuvek, un medicamento innovador que supone un importante avance médico para los pacientes. Esta terapia está destinada a favorecer el cierre de heridas y mejorar notablemente la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad.

Leo y Adrián se han convertido en los primeros pacientes andaluces en recibir este tratamiento pionero, generando una gran esperanza entre las familias afectadas y los profesionales sanitarios. Precisamente, la canción también hace referencia a ese nuevo horizonte de optimismo que empieza a abrirse gracias a los avances científicos y médicos.

Música, emoción y concienciación

La letra de Piel de Mariposa pone el foco en la capacidad de superación de los pacientes y en la importancia de mantener la ilusión pese a las dificultades. El tema combina emoción, sensibilidad y energía positiva para reivindicar la importancia de seguir investigando y dando visibilidad a las enfermedades raras.

Con este proyecto, Luitingo no solo suma una nueva canción a su carrera musical, sino que también convierte su voz en una herramienta de concienciación social. La acogida que ha tenido el tema en redes sociales y entre las familias afectadas demuestra el impacto emocional que puede alcanzar la música cuando se convierte en un vehículo de empatía y solidaridad.

Para muchos pacientes y familiares, Piel de Mariposa ya no es solo una canción, sino un símbolo de lucha compartida y un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, aún queda mucho camino.