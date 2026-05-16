El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan)

Las 'fake news', la verdadera epidemia del hantavirus: de compararlo con la peste a utilizar imágenes de la pandemia

Compartir







El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.

PUEDE INTERESARTE La paciente francesa contagiada de hantavirus continúa en estado crítico y está recibiendo cuidados paliativos

Los otros 13 pasajeros aislados siguen sin síntomas

Mientras tanto, los otros 13 pasajeros aislados en el Gómez Ulla en habitaciones individuales siguen sin síntomas, pero deberán mantenerse aún en cuarentena.

El aislamiento podrá prologarse hasta un máximo de 42 días desde su inicio, es decir, hasta el 21 de junio; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se abrirá la puerta a que pueda ser domiciliaria, siempre y cuando se den las condiciones.

Los 13 serán sometidos a una nueva PCR previsiblemente el próximo lunes; si vuelve a ser negativa, de acuerdo con el protocolo, podrán recibir visitas con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

En la misma situación están las dos mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con la neerlandesa fallecida y que, como el resto de contactos, también están asintomáticas.