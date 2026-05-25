La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de salmonella en un complemento alimenticio de moringa ecológica

Alerta alimentaria ante la presencia de la bacteria listeria en un queso fresco de vaca de la marca Goya

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la que retiraba del mercado varios lotes de moringa ecológica -complemento alimenticio- por la presencia de salmonella y ha ordenado lo mismo con un producto de la marca Foorganic.

En esta ocasión, la Aesan ha advertido de un nuevo lote afectado correspondiente con la numeración S1224-59 que contiene 150 cápsulas en bolsa de la marca Foorganic. La agencia ha señalado que están retirando este producto de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de la alerta.

El pasado 22 de mayo la agencia informó de la retirada de ocho productos en polvo y cápsulas de moringa ecológica procedentes de Alemania de las enseñas Bibonatur, Solnatura, Joylife, Dreamfoods y Planta Huerto.

Asimismo, el pasado 30 de abril retiró productos de las marcas The Saffron Company JJ, Frisafran y Drasanvi por presencia de "salmonella spp.". Además, a estas dos alertas se suma la primera con fecha 28 de abril en la que se alerto de la presencia de esta bacteria en un lote de 90 cápsulas de moringa ecológica comercializadas por la firma El Granero.

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La alerta de la Aesan

"Como ampliación de la información transmitida el pasado 22 de mayo de 2026, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se ha tenido conocimiento de que se está procediendo a retirar un nuevo producto de la marca Foorganic". Los lotes contaminados han sido indicados en la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, especificando los lotes en mal estado y alertando de su consumición a las personas.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud"