Especialistas de 14 hospitales madrileños dejarán de hacer horas extraordinarias a partir del 1 de junio.

Los MIR amenazan con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales

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Facultativos de 27 especialidades de 14 centros hospitalarios públicos de la Comunidad de Madrid han anunciado hasta este martes su intención de dejar de hacer peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, a partir del próximo día 1 de junio, según ha avanzado el sindicato Amyts, mayoritario entre los médicos de la Comunidad.

Una iniciativa que nació por parte de los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 12 de Octubre y a la que se han ido sumando compañeros de distintos servicios. Según los datos ofrecidos por el sindicato, hasta este martes se han su han adherido profesionales de 27 especialidades en 14 centros hospitalarios de la región.

Según explicaron entonces, se trata de una medida que adoptaban "ante la persistente ausencia de respuesta de la Administración a las reivindicaciones planteadas durante los últimos meses de movilización del colectivo médico nacional", en el marco de la huelga indefinida intermitente por el Estatuto Marco propio.

De esta forma, estos profesionales que secundan la medida dejarán de hacer peonadas a partir del 1 de junio, aunque los trasplantes y las guardias localizadas quedan expresamente excluidos al tratarse de actividades que no pueden estructurarse dentro de la jornada ordinaria y cuya continuidad es esencial para los pacientes.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, trasladó el "completo apoyo" a esta iniciativa de protesta y recalcó que los denominados pactos de gestión o peonadas están "bastante mal" pagadas y se hacen para tratar de disminuir las listas de espera. Este mismo martes, desde la organización sindical han reiterado su "máximo apoyo" a todos los médicos y facultativos que han dado este paso. "Estamos dando soporte a estos profesionales, así como trasladando este malestar a la Administración cuando nos lo solicitan", han apuntado.

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En concreto, han trasladado de momento su apoyo a esta iniciativa Hospital Universitario 12 de Octubre (Anestesiología), Hospital Clínico San Carlos (Anestesiología), Hospital Universitario La Paz (Anestesiología, Anestesiología Infantil, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico y Digestivo), Hospital Universitario de Getafe (Anestesiología), Hospital Universitario Infanta Leonor (Anestesiología), Hospital Universitario Puerta de Hierro (Anestesiología), Hospital Universitario de La Princesa (Anestesiología y Cirugía Vascular), Hospital Universitario de Móstoles (Anestesiología, Urología y Cirugía Vascular), Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Anestesiología), Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Anestesiología, Ginecología y Cirugía General), Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Anestesiología, Cirugía Pediátrica y Neurocirugía), Hospital Universitario Severo Ochoa (Anestesiología), Hospital Universitario Ramón y Cajal (Anestesiología, Otorrinolaringología y Cirugía General), Hospital Universitario de Leganés (Cirugía Vascular).

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Los facultativos instan a la Consejería a convocar de manera inmediata al comité de huelga autonómico --integrado por Amyts, SIME, MUD y AME-- a una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, "con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real". Hasta el momento ha habido dos reuniones con la Consejería de Sanidad, la última de ellas el pasado día 30 y que fue calificada de "decepcionante" por el comité.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, "en un calendario concreto", cada una de las reivindicaciones del colectivo, "con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas".

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo "público y explícito" al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas "con capacidad negociadora real", "voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos".

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para transicionar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Igualmente, exigen el fin del abuso de la temporalidad y retribuciones fijas que incrementen el sueldo base en función del nivel de formación y responsabilidad, con el objetivo de aproximarnos a los niveles salariales de los países de la OCDE. Entre sus propuestas de resolución del conflicto también está constituir una comisión de seguimiento trimestral para verificar el cumplimiento de los acuerdos y realizar una declaración pública de apoyo de la Comunidad de Madrid al Estatuto Médico y Facultativo a nivel estatal.

La consejera del ramo, Fátima Matute, ya trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, convocantes de los paros. Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

Parada también en Cataluña bajo el lema 'Ni un minut més'

Pero no son solo los especialistas de Madrid los que se han sumado a esta reivindicación y van a dejar de realizar cualquier actividad asistencial que exceda la jornada ordinaria y obligatoria a partir del día 1 de junio. Los anestesistas del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi quienes se adherían a la campaña 'Ni un minut més', en las últimas horas facultativos de diferentes servicios de otros 10 hospitales más han votado sumarse a la medida de presión promovida por Metges de Catalunya (MC) para que el Departamento de Salud negocie la mejora de las condiciones laborales y asistenciales de los profesionales médicos del sistema sanitario público.

Entre estos centros se encuentra el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI), con el 96 % del servicio de anestesiología secundando la iniciativa, y también grandes hospitales como el Hospital de Sant Pau, el Hospital del Mar, el Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu, el Hospital Taulí de Sabadell, el Hospital de Terrassa (CST), el Hospital Germans Trias i Pujol y el Hospital de Igualada, entre otros.

El sindicato advierte a la consejería y al Govern que la iniciativa ‘Ni un minut més’ está generando un “interés masivo” entre el colectivo que puede desembocar en una parálisis del sistema y un incremento sustancial de las listas de espera, ya que “dependen totalmente de las horas extra que realizan los médicos y médicas”.

Y los MIR amenazan con huelgas en septiembre

En medio de estas protestas por la realidad de los sanitarios en España, la Asociación MIR España considera que "ha llegado el momento de dar un paso adelante" en la defensa de los médicos residentes y del futuro de la sanidad pública, y amenaza con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales con "avances reales y verificables".

Durante años, afirman que los médicos internos residentes han sostenido gran parte de la actividad asistencial bajo condiciones "cada vez más difíciles" con "jornadas excesivas, sobrecarga asistencial, dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa".

Ahora, pese a "meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga", desde el colectivo siguen observando "una ausencia de medidas reales y una falta de voluntad negociadora suficiente para abordar los problemas estructurales que afectan a nuestro colectivo".

Consideran que es el momento de abordar de verdad la limitación efectiva de la jornada laboral y de las guardias; el registro real y transparente del tiempo de trabajo; la mejora del salario base y la homogeneización retributiva entre comunidades autónomas; el fin de la dependencia estructural de las guardias para alcanzar un salario digno; la protección efectiva del tiempo formativo; la supervisión clínica real y garantizada, especialmente en Urgencias; la mejora de las condiciones de descanso, conciliación y libranza postguardia, y el reconocimiento institucional y profesional del colectivo MIR.

Asimismo, manifestan su preocupación ante aquellas entidades u organizaciones que, "lejos de posicionarse de forma clara en defensa de los médicos y de sus condiciones laborales", han optado por cuestionar o debilitar movilizaciones legítimas del colectivo. Por este motivo, avierten que reevaluarán sus relaciones institucionales y futuras líneas de colaboración con aquellas organizaciones que mantengan posicionamientos contrarios a los intereses del colectivo médico.

"Creemos que este es un momento clave para la profesión. Ya no basta con declaraciones simbólicas ni con medidas parciales. Los médicos residentes necesitamos cambios reales, estructurales y valientes. Porque cuidar a quienes sostienen el sistema sanitario no puede seguir dependiendo del sacrificio constante de sus profesionales", afirman.

Desde la asociación recuerdan que no solo hablan de sus condiciones laborales sino de la seguridad clinica, calidad asistencial y sostenibilidad del sistema sanitario.

La Asociación MIR España no plantea esta movilización como una "medida simbólica", sino vinculada a objetivos "concretos y evaluables". Y recuerda que "en muchos hospitales, una parte fundamental de la actividad sanitaria depende de la voluntariedad, de la autoconcertación y de médicos que llegan a realizar semanalmente jornadas de 80 o incluso 90 horas".

Una situación que "ninguna empresa privada toleraría un modelo sostenido sobre este nivel de sobreesfuerzo permanente sin asumir responsabilidades directas", sin embargo, "en Sanidad se ha normalizado durante demasiado tiempo". Por tanto, el apoyo a esta huelga se fundamenta en que "ningún sistema sanitario puede construirse sobre el agotamiento permanente de quienes lo mantienen cada día en funcionamiento".