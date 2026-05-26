Los MIR amenazan con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales

La Asociación MIR España amenaza con una huelga indefinida en septiembre si no se producen mejoras reales

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La Asociación MIR España considera que “ha llegado el momento de dar un paso adelante” en la defensa de los médicos residentes y del futuro de la sanidad pública, y amenaza con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales con “avances reales y verificables”.

Condiciones laborales “cada vez más difíciles”

Durante años, aseguran que los médicos internos residentes han sostenido gran parte de la actividad asistencial bajo condiciones “cada vez más difíciles”, marcadas por jornadas excesivas, sobrecarga asistencial, dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa.

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Pese a “meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga”, desde el colectivo aseguran seguir observando “una ausencia de medidas reales” y una falta de voluntad negociadora suficiente para abordar los problemas estructurales que afectan a los MIR.

Reivindicaciones del colectivo MIR

Consideran prioritario abordar de forma efectiva la limitación real de la jornada laboral y de las guardias; el registro transparente del tiempo de trabajo; la mejora del salario base y la homogeneización retributiva entre comunidades autónomas; el fin de la dependencia estructural de las guardias para alcanzar un salario digno; la protección efectiva del tiempo formativo; la supervisión clínica garantizada, especialmente en Urgencias; y la mejora de las condiciones de descanso, conciliación y libranza postguardia.

También reclaman un mayor reconocimiento institucional y profesional del colectivo MIR.

Críticas a organizaciones y aviso de ruptura

La asociación expresó además su preocupación por aquellas entidades que, según denuncian, han optado por “cuestionar o debilitar movilizaciones legítimas del colectivo” en lugar de posicionarse claramente en defensa de los médicos residentes.

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Por ello, advierten de que reevaluarán futuras relaciones institucionales y colaboraciones con organizaciones que mantengan posturas contrarias a los intereses del colectivo médico.

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“No hablamos solo de condiciones laborales”

“Ya no basta con declaraciones simbólicas ni con medidas parciales”, sostienen desde la Asociación MIR España, que reclama cambios “reales, estructurales y valientes”.

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El colectivo insiste en que la reivindicación no se limita a las condiciones laborales, sino que afecta también a la seguridad clínica, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario.

La asociación recuerda que en muchos hospitales una parte esencial de la actividad sanitaria depende de la voluntariedad y de médicos que llegan a realizar jornadas de 80 o incluso 90 horas semanales.

A su juicio, ninguna empresa privada toleraría un modelo sostenido sobre este nivel de sobreesfuerzo permanente sin asumir responsabilidades directas, aunque en sanidad esta situación se ha normalizado durante demasiado tiempo.

Por ello, defienden que “ningún sistema sanitario puede construirse sobre el agotamiento permanente de quienes lo mantienen cada día en funcionamiento”.