Las 'tanfluencers' son personas que crean contenido sobre peligrosas técnicas para conseguir subir varios tonos al sol

Sprays bronceadores o tatuajes solares: dos comentadas tendencias que "pueden causar daños irreparables"

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La moda de querer ponerse moreno antes de que llegue el verano para poder lucirlo en la playa no es algo nuevo, pero sí que lo es el fenómeno que se ha generado en redes sociales de trucos que prometen conseguir dos tonos más de piel en poco tiempo, pero que tienen muchos efectos nocivos para la salud de nuestra piel.

En redes sociales se ve personas muy conocidas, como el futbolista Marco Llorente que ridiculiza el uso de la crema solar y que además asegura que su uso es malo y anima a todos sus seguidores a no usarla. Él no se protege de los rayos del sol, pero más peligroso son los bulos que como él difunden muchos creadores de contenido.

Muchos profesionales tratan de combatir esta desinformación advirtiendo a las personas sobre la falta de evidencias científicas que sostiene que los protectores solares son malos para la piel, como la farmacéutica Marta Muñoz: "Estamos hablando de un problema de salud y estamos hablando de un futuro cáncer de piel".

Influencers que niegan el cáncer de piel y se burlan de la enfermedad

Hay muchas influencers que incluso animan a sus seguidores a rociarse aceita de oliva para ponerse al sol con el objetivo de ponerse más morenas y otras que incluso se sienten inmunes el cáncer de piel y que se ríen de este problema en sus publicaciones mientras muestran cómo se dan largas y continuas sesiones de rayos uva.

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A este tipo de creadores de contenidos ya se les conoce como tanfluencers y son "personas sin una preparación médica adecuada", según cuenta el dermatólogo Eduardo Fonseca. Incluso, se ha puesto de moda consultar las aplicaciones meteorológicas para ver cuándo es más potente la radiación para exponerse a ella.

Un estilo de vida que aunque no sean conscientes de ello, tiene "riesgos de quemaduras, tiene riesgo de deshidratación, de golpe de calor, problemas que incluso puede comprometer la vida a corto plazo", añade el dermatólogo. Prefieren ignorar que el 85% de los melanomas son por radiación solar y presumir de ese marrón oscuro.