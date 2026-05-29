La EMA recomienda actualizar las vacunas contra la Covid-19 para que se dirijan a la variante XFG

La EMA ha instado a los fabricantes de vacunas a adaptar sus productos a esta recomendación

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El Grupo de Trabajo de Emergencia (ETF) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recomendado actualizar la composición de las vacunas contra la Covid-19 para que estén dirigidas a la variante XFG del SARS-CoV-2 de cara a la campaña de vacunación 2026-2027. La decisión responde al aumento de la circulación de esta variante a nivel mundial desde el pasado mes de junio.

XFG, la variante predominante a nivel global

La EMA ha explicado que XFG forma parte de la familia JN.1 de subvariantes de Ómicron y que llegó a representar el 74% de las infecciones secuenciadas genéticamente en todo el mundo durante el mes de octubre. Aunque sigue siendo una de las variantes predominantes dentro de la familia JN.1, su presencia no es uniforme en todas las regiones del planeta.

De forma paralela, la agencia europea ha advertido de la circulación de otras variantes relevantes en Europa, entre ellas NB.1.81, relacionada con JN.1, y BA.3.2, una variante genéticamente diferente que está aumentando su presencia en algunos países.

Para elaborar su propuesta, el ETF ha trabajado en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), socios internacionales y fabricantes de vacunas autorizadas. La recomendación se apoya en la evolución reciente del virus, en la eficacia observada de las vacunas dirigidas a las cepas JN.1/KP.2 y LP.8.1, así como en estudios realizados en animales con vacunas adaptadas a las variantes XFG, LP.8.1 y BA.3.2.2.

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La mejor protección frente a las nuevas subvariantes

Tras analizar la evidencia disponible, la EMA concluye que las vacunas adaptadas a XFG ofrecerían la mejor protección frente a las infecciones causadas por las subvariantes JN.1 de Ómicron, así como frente a la variante BA.3.2. No obstante, el organismo también considera que las vacunas dirigidas a la cepa LP.8.1 podrían contemplarse para futuras campañas de vacunación durante 2026.

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La agencia europea ha subrayado que esta recomendación podría modificarse si la situación epidemiológica cambia de forma significativa. En particular, la EMA vigila la evolución de BA.3.2, debido a su creciente circulación y a su posible capacidad de evasión inmunitaria.

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La decisión final corresponderá a cada país

La EMA ha instado a los fabricantes de vacunas a adaptar sus productos a esta recomendación y a contactar con el organismo para tramitar las modificaciones necesarias en sus autorizaciones. Asimismo, ha pedido a las compañías que desarrollan nuevas vacunas dirigidas a otras variantes que coordinen con la agencia posibles cambios en su composición.

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En cualquier caso, la decisión definitiva sobre las campañas de vacunación de 2026 y 2027 corresponderá a las autoridades sanitarias de cada país de la Unión Europea, que deberán valorar la situación epidemiológica específica de sus territorios.