El director general de la Organización Mundial de la Salud ha viajado hasta la República Democrática del Congo para coordinar sobre el terreno la respuesta internacional

La OMS eleva a 223 las "muertes sospechosas" por la epidemia de ébola en el Congo: continúa el "alto riesgo" de contagio en África subsahariana

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La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el centro de África continúa extendiéndose y ya se acerca al millar de contagios sospechosos en toda la región. En la República Democrática del Congo (RDC), el país más afectado, las autoridades han registrado 238 muertes sospechosas vinculadas al brote, según el último boletín del Ministerio de la Comunicación. De ellas, 17 han sido confirmadas por laboratorio, junto a 121 casos confirmados entre los 1.077 sospechosos contabilizados hasta este martes.

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Cierre de fronteras

La gravedad de la situación ha llevado al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a desplazarse a la RDC para coordinar sobre el terreno la respuesta internacional. Su visita coincide con un momento crítico: las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria se han intensificado, pero siguen enfrentándose a “desafíos operativos” en las zonas afectadas, según reconoce el propio Gobierno congoleño.

El epicentro del brote se sitúa en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, aunque la expansión del virus ya alcanza las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, además de la vecina Uganda. En este último país, las autoridades han confirmado siete casos, todos en la capital, Kampala, incluido un fallecimiento correspondiente a un ciudadano congoleño considerado un contagio importado.

Ante el avance del virus, Uganda ha anunciado el cierre temporal de su frontera con la RDC y el refuerzo de los controles para evitar la propagación en su territorio. La OMS, por su parte, elevó el pasado viernes el nivel de riesgo de “alto” a “muy alto” tanto en la RDC como en Uganda, mientras que mantiene el riesgo “alto” para el conjunto del África subsahariana y “bajo” a escala global. Diez países africanos se encuentran actualmente en situación de alto riesgo por su proximidad geográfica.

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El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico. Según la OMS, el virus llevaba circulando en Ituri dos meses antes de que se declarara oficialmente la epidemia, que el organismo calificó el 17 de mayo como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

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Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que el ébola fue identificado por primera vez en 1976. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas, con una mortalidad que puede alcanzar hasta el 90 %.