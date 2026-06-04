El otro caso, el primero detectado y correspondiente a un hombre de 70 años, continúa asintomático

La OMS ve "estable" el brote de hantavirus y mantiene "bajo" el riesgo para la población: "No se han registrado más muertes"

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MadridEl segundo caso de hantavirus detectado en España, correspondiente a un paciente que ingresó sin síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla de Madrid tras dar positivo, ha desarrollado febrícula en las últimas horas, mientras el primero, cuyo contagio se confirmó el 11 de mayo, continúa asintomático.

Así lo han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han explicado que los otros 12 pasajeros españoles del crucero MV Hondius afectado por el brote del virus, que se encuentran en vigilancia y aislamiento en el mismo hospital pero en habitaciones individuales, siguen dando resultado negativo y están bien.

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El primer caso positivo de hantavirus continúa asintomático

El paciente que ahora ha desarrollado febrícula ingresó sin síntomas en la Uatan del Gómez Ulla el pasado 25 de mayo tras dar positivo en la prueba PCR. El otro caso, un hombre de 70 años, fue trasladado a la misma unidad el lunes 11 de mayo, y tras pasar unos primeros días son síntomas respiratorios y fiebre, continúa asintomático.

A este respecto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado también su decisión sobre los criterios de alta hospitalaria y seguimiento para los casos confirmados, señalando que "los pacientes podrán recibir el alta cuando permanezcan al menos tres días sin síntomas y obtengan dos pruebas por PCR negativas en orina y exudado orofaríngeo separadas por 48 horas".

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El protocolo de seguimiento de los casos de hantavirus en España

Así se contempla en el 'Protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el buque afectado por un brote de hantavirus Andes', que la Comisión de Salud Pública ha actualizado para detallar los criterios clínicos y microbiológicos que permitirán el alta hospitalaria de los casos confirmados y las condiciones para la finalización del seguimiento de los contactos.

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En ese sentido, según ha señalado Sanidad, los estudios más recientes sobre virus Andes muestran que la detección de ARN viral en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica. Por ello, los criterios de alta no se basan exclusivamente en PCR sanguínea negativa, sino en la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo.

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En esa línea, el protocolo contempla expresamente que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria. "La evidencia científica disponible indica que esta persistencia del material genético viral puede prolongarse tras la recuperación clínica, sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad", ha afirmado Sanidad.

Tras ser dados de alta, se les realizará un seguimiento clínico en el servicio hospitalario designado por la comunidad autónoma de residencia durante los siguientes seis meses, incluyendo una revisión clínica mensual para descartar la aparición de posibles secuelas. Si presentasen en cualquier momento síntomas compatibles con la enfermedad, se hará una valoración urgente por el servicio designado.

El protocolo y la persistencia del virus: recomiendan evitar relaciones sexuales sin protección

Ante todo ello, el protocolo especifica las medidas de seguimiento para posibles personas con PCR positiva en sangre al alta hospitalaria. Si se producen casos de este tipo, se realizarán tomas de muestra de sangre mensuales hasta obtener un resultado negativo. Dado que está descrita la persistencia del virus en semen por largos periodos de tiempo, se recomienda evitar las relaciones sexuales sin protección durante, al menos, los cuatro meses posteriores al inicio de los síntomas.

En esa línea, apuntan que la persona afectada deberá evitar todas aquellas actividades que pueden conllevar un riesgo de contacto con sangre, como la realización de extracciones de sangre u otras actividades en entornos sanitarios en las que pueda haber contacto con sangre. Asimismo, se recomienda limitar los deportes de contacto y cualquier otra actividad donde pueda haber riesgo de sangrado. Todo ello hasta que obtenga un negativo o CT superiores a 38 en PCR en sangre.

Si la persona con PCR positiva en sangre necesitara atención sanitaria, deberá informar previamente del diagnóstico de infección por el hantavirus Andes al profesional sanitario que le atiende y, en cuanto sea posible, contactará con la persona de Salud Pública encargada de su seguimiento.

Los contactos en cuarentena y su seguimiento

Por otro lado, las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en 42 días y que terminará el 21 de junio.

Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.