Candela Hornero Madrid, 19 JUN 2026 - 13:25h.

Al niño de 12 años se le extirpó con el robot de una sola incisión un riñón y su uréter después de que una infección causada por múltiples cálculos

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La medicina española suma un nuevo hito. En este caso ha ocurrido a en el Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde el equipo de Urología Pediátrica y Trasplante Renal ha realizado la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot quirúrgico monopuerto (de una sola incisión).

Ha sido a un niño de doce años al que se le extirpó un riñón y su uréter (ureteronefrectomía) después de que una infección causada por múltiples cálculos, algunos del tamaño de una cereza, dejara el órgano sin funcionamiento.

Ya han pasado dieciséis años desde que un robot quirúrgico entró por primera vez en los quirófanos de este hospital, que hoy es el centro de referencia en cirugía robótica y compleja en distintas especialidades, siendo el único centro de España con un programa ininterrumpido de cirugía robótica pediátrica, superando las 200 intervenciones.

Fue una niña con un tumor de ovario la primera paciente pediátrica en someterse a una cirugía robótica realizada por un servicio de Cirugía Pediátrica en Europa, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa en la cirugía mínimamente invasiva infantil Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y los primeros dispositivos, desarrollados inicialmente por la NASA, han dado paso a sistemas más precisos, flexibles y menos invasivos.

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Los beneficios de acceder al cuerpo a través de una sola incisión

A diferencia de los sistemas robóticos convencionales, que utilizan cuatro brazos y requieren varias incisiones para introducir la cámara y el instrumental, el nuevo robot trabaja con un único brazo y accede al cuerpo a través de una sola incisión. Por esta entrada se introducen los instrumentos quirúrgicos y la cámara, que se despliegan como los tentáculos de un pulpo microscópico y operan de forma independiente, con una amplia capacidad de trabajo y flexibilidad que permite llegar a espacios anatómicos reducidos. Esto se asocia a menos dolor y una recuperación más rápida.

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A pesar de su nombre, los robots quirúrgicos no operan de forma autónoma. Es el cirujano quien dirige la intervención desde una consola situada fuera del campo estéril. Desde allí dispone de una visión tridimensional del interior del paciente, ampliada hasta diez veces, y manipula los instrumentos con precisión milimétrica.

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"Para los profesionales, estos sistemas aportan una mayor precisión, permiten acceder a zonas reducidas y abordar cirugías complejas con menos estrés físico, eliminando factores como el temblor o el cansancio postural", señala Marino Asensio, jefe de Urología Pediátrica y Trasplante Renal.

Además, para los pacientes, los beneficios son múltiples: "Menos sangrado, menos complicaciones, menos dolor postoperatorio, estancias hospitalarias más cortas, una recuperación más rápida y un mejor resultado estético, aspectos especialmente importantes en pediatría", añade.

Hasta 300 intervenciones más al año

Con esta nueva incorporación, los servicios de Cirugía Pediátrica, Urología y Cirugía General y del Aparato Digestivo del Vall d’Hebron serán los que más intervenciones realicen. Se prevé poder hacer entre 200 y 300 cirugías robóticas más al año y abordar procedimientos de mayor complejidad. Este nuevo equipamiento se suma a otros tres quirófanos con cirugía robótica multipuerto.

Este nuevo sistema robótico es el SHURUI Single Port (SP), desarrollado por la empresa china Surgerii Robotics, que ha escogido Vall d’Hebron como puerta de entrada de esta tecnología en Europa. El sistema trabaja a través de una única entrada por la que se introducen instrumentos quirúrgicos de curvatura continua y una cámara con visión de 360 grados. Su flexibilidad permite mantener las ventajas de los sistemas multipuerto, simplificando el abordaje quirúrgico y facilitando maniobras de una precisión difícil de alcanzar con la mano humana.

El dispositivo cuenta con el marcado CE, que certifica que cumple todos los requisitos europeos de seguridad, eficacia y calidad tanto para adultos como para pacientes pediátricos. "Actualmente es el único sistema robótico quirúrgico monopuerto aprobado por la Unión Europea e indicado para procedimientos pediátricos", destaca Albert Salazar, gerente del Hospital Universitario Vall d’Hebron.