Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria

Así comenzó el brote de hantavirus en el crucero: el 6 de abril un pasajero empieza con los síntomas, fallece cinco días después y viajan dos semanas con su cadáver

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El Ministerio de Sanidad "dado por cerrada" la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían en seguimiento por el brote han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que ya pueden retomar su actividad habitual.

Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan con las recomendaciones preventivas previstas para los casos confirmados, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.

Con la finalización de las cuarentenas, los resultados negativos de las personas en seguimiento y el alta de los dos casos positivos, Sanidad considera concluida la crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius.

Los cinco catalanes que estaban en Madrid dan negativo en la última PCR

Los cinco catalanes que estuvieron en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han dado negativo en la última prueba PCR, tras pasar los últimos catorce días haciendo cuarentena en sus casas, por lo que ya pueden hacer vida normal.

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Según han informado fuentes de la consellería de Salud de la Generalitat, estas cinco personas, que tras recibir el alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid siguieron la cuarentena en sus viviendas, han dado negativo en la última PCR que se les hizo ayer.

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Ante esta situación, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas cinco personas dejan de tener la obligación de seguir confinados en su domicilio y ya pueden hacer vida normal, sin ninguna restricción.

Estas cinco personas están en buen estado de salud y son asintomáticas, según la Generalitat. La consellería de Salud ha hecho el seguimiento diario de su estado de salud desde la subdirección de vigilancia epidemiológica y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).