La frase de alerta de Tamara tras extirparse senos, ovarios y útero sanos para evitar el cáncer

Tamara portaba una mutación genética en el gen BRCA1, responsable del cáncer de mama hereditario.

Muere la influencer Carly Douglas, madre de tres hijos, tres meses después de ser diagnosticada de cáncer de estómago

Compartir







"¿Si un avión tuviera un 97% de probabilidades de estrellarse, subirías al vuelo?". Es la frase demoledora de Tamara que tomó la radical opción de extirparse senos, ovarios y útero sanos para evitar morir de cáncer. Una durísima decisión tomada después de que "todas mis tías y mi abuela paterna murieron de cáncer. Mi abuela y una tía tuvieron cáncer de ovario. Mi padre tuvo cáncer de próstata". Tamara portaba una mutación genética en el gen BRCA1, responsable del cáncer de mama hereditario. Todo su mundo cambió al ver morir a una joven amiga de cáncer con este mismo gen.

Cuando tomó la decisión ya tenía dos hijas. De hecho, la reacción de una de ellas fue clave a la hora de dar el paso definitivo. "Mis hijas tenían dos y ocho años en ese momento. La menor, por supuesto, no entendía mucho. Pero la mayor lo entendía todo. Me senté con ella y le expliqué que tenía algo en los pechos que podía enfermarlas. Me escuchó y, cuando terminé, casi me echó de casa: "¡Ve al hospital ahora mismo!". Pero no todo fueron ánimos, ni siquiera dentro de la propia familia. Muchos fueron las que le trataron de loca por extirparse órganos sanos.

Tamara siempre fue consciente de los riesgos que corria al tomar esta decisión. Esquivar al cáncer era un aliciente grande, pero el impacto en su cuerpo sería evidente. No saldría gratis esta decisión. "Extirpar senos sanos no es una decisión fácil. Es una cirugía brutal y altamente invasiva, con una recuperación larga y dolorosa", comenta a la CNN

“Pero la mastectomía preventiva fue lo más fácil para mí. Era una cuestión de supervivencia. Los senos no son órganos vitales para mi calidad de vida. Pero los ovarios sí”, continúa en la conversación, confesando que la decisión de someterse a una histerectomía fue más difícil. “Hormonalmente, para una mujer de 42 o 43 años, conlleva consecuencias muy difíciles”.

Tamara no ha sido la única en tomar esta drástica decisión. El historial médico de Tamara Milagre es similar al de la actriz Angelina Jolie , quien, en 2013, también decidió someterse a una doble mastectomía preventiva tras presenciar la muerte de su madre a causa de cáncer de mama y ovario. Jolie tenía 40 años en ese momento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es común que los pacientes con antecedentes familiares de una enfermedad genética específica se nieguen a averiguar si ellos también la padecen. Por ello, es fundamental que los servicios de genética médica se realicen siempre en colaboración con un psicólogo. Las hijas de Tamara ya saben que no tienen la mutación genética en el gen BRCA1.

Tamara se sintió muy sola en el proceso. Por eso en mayo de 2011 fundó EVITA Cancro. "La misión de EVITA es salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas y familias afectadas por el cáncer hereditario". “Han pasado quince años y aquí estamos”, comenta Tamara.