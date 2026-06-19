Celia Molina 19 JUN 2026 - 15:24h.

En el mes de marzo, esta influencer fitness estadounidense anunció que le habían detectado un cáncer de estómago sangrante

Escándalo en Reino Unido: despedido un trabajador por intentar vender el historial médico de Kate Middleton a cambio de dinero

Compartir







El pasado mes de marzo, la influencer fitness estadounidense Carly Douglas fue diagnosticada de cáncer gástrico en estadio 4. Ésta es la fase más avanzada de la enfermedad, pues sus células cancerígenas ya se habían extendido desde el estómago a otros órganos distantes, por lo que su esperanza de vida era relativamente corta.

Tanto es así que, tan solo tres meses después de haber recibido tan duro diagnóstico, su familia ha anunciado en las redes sociales su fallecimiento, que tuvo lugar el pasado 13 de junio de 2026. "Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno", dice el inicio de la carta publicada en su cuenta de Instagram.

En esa misma cuenta, ella confesó que tenía una "abrumadora sensación" de que iba a recuperarse y superar la enfermedad, pues debía hacerlo por el "bien de su marido y de sus tres hijos".

PUEDE INTERESARTE Preocupación por el estado de salud de Miguel Ríos: cancela sus conciertos tras sufrir un accidente doméstico en la cabeza

"Saboreaba cada momento con sus hijos"

"Carly luchó contra el cáncer con coraje y determinación, siempre llena de esperanza y guiando a cualquier persona que quisiera escucharla hacia Dios. Ella era la alegría personificada, un rayo de sol puro. Parecía como si su sonrisa estuviera cosida de forma permanente a su rostro y su risa estuviera constantemente a punto de brotar de su interior", continúa el texto sobre su deceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus seres queridos han lamentado la pérdida que supone la muerte de la influencer, residente en Carolina del Sur, para su marido y sus tres hijos, con quienes solía mostrarse en sus redes sociales:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Estamos destrozados y vacíos sin ella"

"Carly cuidaba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos, empapándose hasta la última gota de sus risitas y abrazos hasta el final. Ser la madre de River, Faye y Townes fue su mayor honor y alegría. Carly amaba a su marido, David, con todo su ser. Su mejor amigo, su media naranja, el hombre a quien no podía esperar a ver cruzar la puerta cada noche. Su amor era profundo y amplio, y impregnaba cada rincón de sus vidas y de su hogar", añade el comunicado.

"Estamos destrozados aquí, sin ella. El vacío que Carly ha dejado en las vidas de su familia y amigos nunca se llenará. Pero no lloramos su pérdida sin esperanza. Sabemos que ella está íntegra, completa y es la versión más alegre y radiante de sí misma. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ella ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa", concluye el emotivo y religioso texto.

Douglas -que contaba con más de 137 000 seguidores en Instagram, donde publicaba contenido sobre sus hijos, sus rutinas de salud y sus entrenamientos - había revelado en un emotivo vídeo que los médicos le habían detectado un "tumor sangrante de gran tamaño en el estómago". Describió el diagnóstico como "vivir una pesadilla" y, a partir de entonces, compartió vídeos y novedades sobre sus tratamientos de quimioterapia y sus visitas al hospital.