Agencia EFE 07 JUL 2026 - 10:38h.

El estudio español ha revelado que la calidad del semen de los hombres es diferente en las distintas regiones del país

Esas diferencias se deben a la exposición ambiental, como los niveles de contaminación u otros contaminantes ambientales presentes en cada zona

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Un estudio desarrollado en España ha revelado que la calidad del semen de los hombres presenta diferencias en función de las distintas regiones del país. Las personas analizadas tenían hábitos de vida muy similares, por lo que, explican los científicos, esto se debe a factores ambientales como la contaminación.

A partir de los resultados de una evaluación de fertilidad a la que se sometieron cerca de 400 hombres, los investigadores han comparado los parámetros del semen en cuatro regionales peninsulares: norte, sur, sureste y centro. Estos datos se recogieron en siete centros de reproducción asistida en España entre junio de 2024 y diciembre de 2025.

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El trabajo permitió conocer sus estilos de vida, lugar de residencia, índice de masa corporal, historial médico, actividad física, exposición a sustancias químicas, uso de medicamentos o hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, drogas y café. Tras analizar estos parámetros, se reveló que los hábitos de estos hombres eran muy similares, pero la calidad del semen muy distinta entre sí.

Rocío Núñez Calonge, bióloga y experta en reproducción asistida ha sido la coordinadora del proyecto. Los resultados se presentan este martes en Londres, en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

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El volumen de semen, en la concentración de espermatozoides, la motilidad, la morfología o el recuento total de espermatozoides móviles son las principales diferencias regionales que mostraron los resultados. Los hombres que viven en el norte de España registraron la mejor calidad, con un recuento medio total de espermatozoides móviles de 94,35 millones, en comparación con los 50,11 millones de los hombres del centro.

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La región norte también presentó la mayor concentración media de espermatozoides y motilidad espermática. La reducción de la motilidad espermática afectó al 23,9 % de los hombres en el norte, en comparación con el 55,4 % en el sur de España y el 53,4 % en el centro.

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A pesar de estas diferencias en la calidad del semen, los hábitos y patrones de estilo de vida fueron, en general, similares en las cuatro regiones estudiadas. Es por ello por lo que los investigadores defienden que esas diferencias se deben a la exposición ambiental, como los niveles de contaminación u otros contaminantes ambientales presentes en cada zona.

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La contaminación como principal hipótesis

"En el trabajo hemos comprobado que los hábitos de los varones son iguales en todas las regiones estudiadas, por lo que la única explicación de las diferencias de calidad de semen tiene que ser ambiental", ha explicado a EFE la investigadora principal.

También ha añadido que no han podido determinar con exactitud cuáles son esos factores ambientales que marcan las diferencias. Todo apunta a la contaminación, ha explicado la bióloga, la cual será mayor en el centro de la península, en concreto en Madrid, donde se ha realizado parte del estudio.

La investigadora ha descartado que una mayor calidad del esperma implique una mejor calidad de la salud de los bebés. Ha explicado que una peor calidad del semen lo que implica es mayor probabilidad de infertilidad masculina y más dificultad para conseguir el embarazo, "pero una vez que la mujer consigue el embarazo, la salud de los niños no se ve afectada".

Estos resultados son extrapolables a otros lugares del mundo y se han hecho trabajos similares en otros países europeos, en China o en Estados Unidos, pero Núñez Calonge ha destacado haber demostrado que esas diferencias no se deben a los hábitos de vida de los varones.

"Si los varones tienen hábitos de vida saludables pero viven en un entorno con mucha contaminación o con agentes que afectan a la fertilidad, es difícil poder evitarlo de forma individual; por eso proponemos que la administración tenga en cuenta como todos los factores ambientales afectan a la fertilidad y se hagan más estudios para comprobar cuáles son esos factores y como poder prevenirlos", ha manifestado.

Los investigadores han subrayado la necesidad de hacer análisis más amplios para esclarecer mejor la relación entre la exposición ambiental y la calidad del semen, además de considerar prioritarias políticas de salud pública más contundentes, destinadas a reducir la exposición a contaminantes, productos químicos industriales y compuestos derivados del plástico, para proteger la salud reproductiva de las futuras generaciones.