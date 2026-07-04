Un estudio analiza la relación entre Ozempic y violencia: quienes lo toman muestran conductas menos impulsivas

Antoni Mateu 04 JUL 2026 - 07:00h.

Un estudio de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, EEUU) y publicado en la revista científica 'Criminology' analiza el comportamiento violento de personas en tratamiento de semaglutida

Los fármacos tipo Ozempic podrían mejorar la fertilidad de hombres con obesidad, según un estudio

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Daniel C. Semenza y Christopher Thomas son los investigadores que firman un estudio poblacional reciente, donde se analizaron a 7.521 personas adultas. ¿El resultado? Quiénes toman medicamentos del tipo Ozempic -semaglutida y antagonistas del receptor GLP-1- mostraban conductas menos violentas y menos impulsivas cuando había consumo de alcohol de por medio.

Del total de personas analizadas, 821 habían sido consumidoras de algún medicamento del estilo del Ozempic. Y, a su vez, dentro del grupo de consumidores, 597 estaban con una pauta activa mientras que 224 habían dejado de tomar. Pero, ¿qué es lo que motivó a esta relación?

Los medicamentos tipo 'Ozempic' -cuyo principio activo es la semaglutida-, además de actuar sobre el metabolismo como tal, también influirían en cómo nuestro cerebro procesa las recompensas, gestiona y controla los impulsos y el consumo de ciertas sustancias, como es el caso del alcohol.

Los comportamientos impulsivos se frenan

La investigación parte de siguiente base: la relación directa entre el consumo de alcohol y el aumento las conductas violentas e impulsivas. Así pues, lo que hicieron fue medir --con una escala propia-- los comportamientos violentos e impulsivos que los propios investigados daban a conocer (de ahí que la encuesta sea poblacional, en base a encuestas).

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En personas sin tratamientos de semaglutida las asociaciones entre alcohol y violencia fueron más fuertes que en las personas que tomaban medicamentos 'tipo Ozempic': concretamente, hasta un 62% menos. En otras palabras: se dieron cuenta de que si tomamos semaglutida y después ingerimos alcohol, hay menos probabilidades de que se desencadene una situación violenta.

Daniel C. Semenza así lo explica: "El hallazgo más sólido del estudio es que el vínculo bien establecido entre la impulsividad y la conducta violenta fue sustancialmente más débil entre los usuarios actuales de GLP-1 en comparación con los antiguos usuarios."

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Ozempic no te vuelve menos violento

¿Significa esto que los medicamentos del estilo de Ozempic nos 'apaciguan' de algún modo o que nos hacen ser más pacíficos? Hay una nueva hipótesis que toma fuerza: que este tipo de medicamentos "funcionan como la terapia cognitivo-conductual, debilitando el camino del impulso a la acción en lugar de eliminar la impulsividad en sí misma", explica Cristopher Thomas, coautor del estudio.

Otra de las bases que el estudio pone encima de la mesa: dónde actúan estos fármacos. Los receptores de GLP-1 -la semaglutida inhibe estos receptores-, de acuerdo con los investigadores, también están presentes en regiones cerebrales que controlan elementos como el sistema de recompensa o el control de los impulsos.

Si los fármacos actúan en los receptores de este tipo, se estima que estos podrían estabilizar los 'caminos' neuronales y cambiar la manera en la que nuestro cerebro procesa los impulsos agresivos. Se debilitaría, pues, la senda que conecta un pensamiento impulsivo con la acción de llevarlo a cabo.

Hacen falta más evidencias

Más allá de los propios hallazgos, los investigadores destacan que todavía se necesita investigar más al respecto de este fenómeno. Se trata de un estudio que ha recogido respuestas de los participantes, además de que se continúa estudiando el efecto de los fármacos de semaglutida en los circuitos cerebrales antes descritos.