Las mujeres de entre 35 y 49 años son cada vez más infértiles en todo el mundo

Agencia EFE 07 JUL 2026 - 11:32h.

En 2023, la cifra de infertilidad en España era de 2.226 casos por 100.000 mujeres

El estudio indica que Asia es la región con mayor necesidad de atención en materia de fertilidad

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La tasa de infertilidad es cada vez mayor en el mundo entre las mujeres en edad reproductiva avanzada (de 35 a 49 años), tal y como muestra un estudio publicado en 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health' y encabezado por el Hospital de la Universidad Médica de Chongqing en China.

Los resultados revelan que alrededor de 53,6 millones de mujeres estaban afectadas en 2023 y en España, la cifra era de 2.226 casos por 100.000 mujeres de ese grupo de edad. El estudio prevé que esa cifra aumente hasta 79,6 millones en el mundo en 2036.

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Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la base de datos del estudio Carga Global de Enfermedad (GBE) con información de 204 territorios entre 1990 y 2023.

El estudio señala que en España y en ese periodo, los casos de infertilidad en mujeres entre 35 y 49 años aumentaron de unos 975 por 100.000 a 2.226 por 100.000 dentro de ese grupo de edad, unas cifras inferiores a la media en Europa.

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Unos números que "hay que leer con cautela" y no como "un aumento del riesgo biológico de infertilidad", explica el investigador Guillermo Antiñolo, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), quien no participó en el estudio.

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Esto se debe a que la prevalencia de infertilidad del GBE es una cifra modelada que depende, en gran parte, de que la mujer desee tener hijos, busque atención médica y disponga de servicios diagnósticos. Este estudio la calcula sobre todas las mujeres de 35 a 49 años, no solo sobre las que intentan concebir, y no hace referencia a la infertilidad masculina, explicó Antiñolo a la plataforma de recursos científicos 'Science Media Centre'.

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"Un grave problema de salud pública"

Sobre España, donde la edad media para el primer hijo ronda los 33 años, indicó que "lo determinante no es una nueva epidemia biológica, sino el aplazamiento de la maternidad por razones socioeconómicas".

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Aunque las diferencias entre las regiones de bajos y altos ingresos se han reducido, la carga se desplaza hacia estos últimos, donde las mujeres tienden a retrasar el embarazo y a someterse a pruebas y tratamientos de fertilidad. El estudio indica que Asia es la región con mayor necesidad de atención en materia de fertilidad y Australasia la que menos.

Entre otros indicadores, los investigadores usaron la tasa de prevalencia estandarizada por edad (ASPR), que subió en todas las regiones del mundo en el periodo estudiado.

Esta tasa ASPR utiliza como denominador a las mujeres de 35 a 49 años (expresada por cada 100.000 mujeres de este grupo), por lo que no es toda la población nacional y no se limita a aquellas que intentan activamente quedarse embarazadas, explicó la autora principal, Queenie Li Ling Jun, de la Universidad Nacional de Singapur.

Con el mayor envejecimiento de la población mundial, la infertilidad femenina se ha convertido "en un grave problema de salud pública, con importantes repercusiones económicas" para ellas, las familias y los sistemas sanitarios, señala el estudio.

El aumento de los costes de los tratamientos y las pérdidas de productividad subrayan la urgencia de adoptar respuestas integradas en materia de políticas sanitarias y económicas, agrega la autora.

Para hacer frente a la creciente demanda, los autores abogan por ampliar e integrar los servicios de fertilidad en la atención primaria de salud y por reducir las barreras económicas asociadas a la atención de la fertilidad.

Los resultados destacan "la necesidad urgente" de contar con estrategias de salud reproductiva más inclusivas, accesibles y adaptadas al contexto, para "hacer frente a la creciente carga que supone la infertilidad y reducir las desigualdades en la atención y los resultados a nivel mundial".