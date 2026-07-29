Antonio Bernal Nacho Soriano 29 JUL 2026 - 15:46h.

La ‘solastalgia’ es un concepto cada vez más citado en estudios sobre salud mental y cambio climático, como los incendios de devoran estos días varias provincias en España

Todo sobre los incendios forestales en España

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Miles de ciudadanos se han visto afectados en las últimas horas por los graves incendios que han devorado amplias zonas de Madrid, Ávila, Toledo, Guadalajara o Castellón. Muchos de ellos lo han perdido todo y, para algunos, sus negocios y modos de subsistencia, han desaparecido de la noche a la mañana. A todos ellos, en mayor o menor medida, les amenaza ahora un sentimiento conocido como ‘solastalgia’, y que viene a describir “la falta de consuelo y los sentimientos de dolor o enfermedad causados por los cambios en el entorno inmediato o circundante de una persona”.

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Los incendios también destruyen proyectos de vida

La ‘solastalgia’ es un concepto cada vez más citado en estudios sobre salud mental y cambio climático, que se ha convertido en una herramienta útil para comprender el sufrimiento emocional de quienes han vivido de cerca los recientes incendios forestales en España.

Este término fue acuñado en 2003 y combina 'solacium' (consuelo) y '-algia' (dolor) para describir esta “falta de consuelo y los sentimientos de dolor o enfermedad causados por los cambios en el entorno inmediato o circundante de una persona”,

La investigación, publicada en ‘BMJ Mental Health’, analizó 80 estudios —19 incluidos finalmente— realizados en Australia, Alemania, Perú y Estados Unidos, con más de 5.000 participantes. Sus conclusiones muestran “asociaciones positivas consistentes entre la solastalgia y los problemas de salud mental, incluidos la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y la somatización”.

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Los incendios forestales no solo destruyen ecosistemas, viviendas y medios de vida; también generan un profundo impacto emocional. El Ministerio de Sanidad, en su guía ‘Recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales 2026’, advierte que estos episodios provocan “reacciones de ansiedad, tristeza o sensación de pérdida”, especialmente en personas que ven alterado o destruido su entorno habitual.

La solastalgia se relaciona directamente con este tipo de experiencias, con la pérdida del paisaje cotidiano, la devastación de espacios naturales y la sensación de que el entorno ya no es el mismo. En zonas afectadas como Ávila, Madrid, Toledo, Guadalajara o Castellón, donde los incendios han arrasado miles de hectáreas, los vecinos han sufrido no solo daños materiales, sino también un deterioro emocional vinculado a la destrucción ambiental.

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La revisión científica señala que la solastalgia es más intensa en contextos de “destrucción ambiental continua”, aunque también aparece tras desastres puntuales como los incendios forestales. Los autores explican su vínculo con la teoría de la indefensión aprendida: “los síntomas depresivos se derivan de una pérdida percibida de control y la consiguiente impotencia”. Y añaden: “la solastalgia a menudo implica sentimientos de impotencia y resignación, ya que los cambios ambientales suelen estar fuera del control del individuo afectado”.

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Este fenómeno se agrava cuando el incendio destruye espacios con fuerte carga emocional como son los bosques donde se paseaba, zonas agrícolas familiares, paisajes que forman parte de la identidad local. La pérdida del entorno se convierte en una forma de duelo ambiental.

Como señala el psicólogo José Antonio Galiani, "la nostalgia es el dolor que sentimos cuando el lugar que consideramos nuestro hogar, nuestra casa, desaparec ante nosotros".

La solastalgia llora un presente que ya no reconoce. Lo lloran los vecinos que no encuentran su hogar como lo conocían, mas allá de sus casas pues no reconocen el paisaje.

Los vecinos regresan y ven todo cambiado. Se emocionan y quiza tengan que cambiar su proyecto de vida. Como Laura que ha visto cómo se le ha quemado todo, "desde los bidones, las tuberías, las mangueras". Mónica recuerda en estos tristes momentos a su padre "que construyó esto piedra a piedra", pero aunque la casa se haya salvado, algo ha cambiado para siempre. Sergio no reconoce la parcela en la que vivía, "ha llegado casi hasta arriba el fuego". Y como ellos cientos de vecinos que se quedan sin palabras al ver como el fuego ha destruido todo. "Para volver a ver esto como estaba hay que vivir dos veces", reconocen los afectados por los fuegos con cada uno de los territorios. La solastalgia.