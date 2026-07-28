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ÁvilaLos vecinos del municipio de Sotillo de la Adrada, en Ávila, continúan desalojados. El incendio que ha devorado la zona todavía es muy extenso y ha afectado a decenas de pueblos, algunos con más del 80% de su superficie arrasada.

Álvaro Lantada, reportero de 'Informativos Telecinco', se encuentra en uno de esos lugares que han visto arder sus campos, sus casas. Es decir, el trabajo de toda una vida.

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La desesperación de los vecinos

Los trabajos de extinción conviven con la realidad de pueblos aún desalojados, de aspecto fantasmal como este de Sotillo de Ladrada, donde hace pocas horas aún se libraba en sus inmediaciones una lucha feroz. Además, existe otra dificultad como la de superar una maraña de carreteras cortadas para conseguir llegar a la zona.

Abastecer a los pueblos de la zona se ha convertido en una prioridad para las autoridades. Por eso, poco a poco vuelven a llegar productos vitales para repartir entre la población.

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En las zonas arrasadas por las llamas se protagonizan escenas provocadas por un incendio que afecta a miles de personas en una comarca con la paciencia al límite.

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Los municipios confinados

En la actualidad hay 16 núcleos evacuados en la provincia, 15 localidades y una urbanización-. Se trata de Sotillo de la Adrdada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, además de la urbanización La Atalaya en El Tiemblo.

Además hay cuatro municipios confinados. Se trata de Navaluenga, El Tiemblo, Cebreros y, ahora, Las Navas del Marqués.

Igualmente, una quincena de carreteras están cortadas. Según los últimos datos aportados por la Dirección General de Tráfico, este lunes permanecen cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el término de Cebreros; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y N-403 en Las Cruceras, a las que se han sumado en las últimas horas la CL-505 en Las Navas del Marqués y la AV-561 en el Hoyo de Pinares.

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La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha señalado que también se ha cortado la AV-P-308, en el punto kilométrico 0 hasta el 8,8, en sentido Las Navas, y la AV-P-310.