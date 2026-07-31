Antoni Mateu 31 JUL 2026 - 05:00h.

El doctor Javier Mora, presidente de la Asociación de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) aclara las dudas más frecuentes

Un estudio analiza la relación entre Ozempic y violencia: quienes lo toman muestran conductas menos impulsivas

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Los medicamentos tipo Ozempic se utilizan para perder peso, además del control de la diabetes. Sin embargo, cuando hay grandes pérdidas de grasa, la masa muscular puede verse afectada.

¿Hay una relación directa entre estos fármacos y la pérdida de músculo? ¿Afectan todos los medicamentos de este tipo a los músculos? ¿Cómo? El doctor de la Sociedad Española de Cardiología, Javier Mora, responde a estas cuestiones a la web de 'Informativos Telecinco'.

"Hay que diferenciar el Ozempic de estos medicamentos"

Una cosa es la marca comercial, y la otra es el compuesto activo. El doctor inicia con esta puntualización: "Es importante diferenciar Ozempic -la marca- y semaglutida, que es el compuesto genérico. Ozempic está apto para diabetes, mientras que Wegovy --otra marca-- está destinada al tratamiento de la obesidad".

A partir de la distinción, todo lo que se comenta acerca de la masa muscular tiene que ver con la semaglutida en tanto a compuesto y tratamiento, y no con ninguna marca comercial.

¿Cómo afecta la semaglutida a la masa muscular?

El doctor Mora explica que "cualquier técnica usada para perder peso de manera significativa siempre va a conllevar una pérdida de masa muscular".

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Sin embargo, cuando hay fármacos de por medio, "con los medicamentos, estas pérdidas no son tan relevantes". Enfatiza el hecho de la pérdida de tejido blando, y de cómo los estudios han evolucionado para observar mejor qué se pierde -y qué no-: "Se veía pérdida de tejido blando, pero no todo el tejido blando que se pierde es músculo. Los estudios iniciales pensaban que esa pérdida de músculo era en torno al 20-40% de pérdida del peso, al perder tejido blando. Esto, en un principio, es lo que encendía las alarmas".

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Los cambios en las mediciones derivan en sistemas mucho más precisos. Prosigue: "ahora lo que se ve es que, aproximadamente el 84% de lo que se pierde, es tejido adiposo. Pero no hay una gran pérdida de músculo".

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De hecho, Javier Mora pone encima de la mesa la mejora de los músculos: "ganan función. El músculo mejora la calidad, aunque tengan menos volumen".

¿A qué se debe esto? Así lo ilustra: "la persona que pierde 25-30Kg tiene una nueva forma corporal en todo su conjunto, y los músculos se amoldan. Hay menos tejido, pero con más y mejor funcionalidad, que es lo que realmente interesa".

Cómo ganar músculo tomando estos medicamentos

El músculo mejora su función. Pero, si hay pérdida de peso significativa, ¿es posible ganar músculo, subir volumen? ¿Cómo se puede hacer?

El experto recalca el primer elemento: el cambio en el sistema metabólico a raíz de tomar semaglutida. "Ya que van a cambiar la forma de comer, tienen que elegir muy bien lo que van a poner en el plato. La proteína se convierte en la piedra angular en las dietas de estas personas". Esto es el primer elemento, a nivel nutricional.

El ejercicio es el otro 50% de la ecuación: "recomendamos la estrategia de pérdida de peso combinada con entrenamiento de fuerza para que no pierdan músculo. El conjunto es que se lleve a cabo dieta más rica en proteínas y que mantenga la rutina de ejercicio".

"La ganancia de volumen muscular no se mide, ya que no es un parámetro de salud como tal. Sí que se observa una mejora funcional porque queremos que el paciente tenga músculo funcionalmente útil y sano. De hecho, numerosos estudios ya han observado que quiénes tomaban semaglutida tenían mejores resultados en pruebas de dinamometría manual". La dinamometría manual es una prueba de esfuerzo que se lleva a cabo para observar el comportamiento y la funcionalidad de los músculos.

"Nunca se han de comprar estos medicamentos sin control"

Del mismo modo que expone los beneficios de este tipo de compuestos, el doctor Mora se muestra firme en cuanto al control de estos: "Jamás se puede comprar un fármaco de este tipo sin prescripción ni supervisión".

"Aunque tengan beneficios cardiovasculares, metabólicos y renales apoyados por la evidencia científica, se pueden descontrolar los efectos secundarios e incluso llegar a desarrollar trastornos de conducta alimentaria y desencadenar déficits alimentarios importantes si se toman sin ningún tipo de control de fármaco y de nutrición", concluye.