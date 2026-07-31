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Tracy Tomlinson tiene 58 años y ha hecho historia en la lucha contra el cáncer. Será la primera persona del mundo en recibir la terapia, conocida como ZI-MA4-1. Reconoce Tracy que tiene "algo de miedo", pero lo afrontar con la valentía con la que ya ha logrado vencer todas las previsiones de vida del cáncer avanzado que sufre desde 2020 y al que ya ha derrotado en varias ocasiones contra todos los pronósticos.

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Su objetivo no es solo intentar el milagro de seguir viva, sino intentar también "ayudar a otras personas que sufran cáncer". Tracy Tomlinson recibió el medicamento en el hospital The Christie de Manchester.

La nueva terapia funciona combinando dos métodos eficaces para combatir el cáncer. En primer lugar, aprovecha las células asesinas naturales del cuerpo, que son células inmunitarias especializadas que destruyen las anormales. En segundo lugar, los receptores de células T en las células se modifican genéticamente para reconocer y atacar los tumores, produciendo una proteína llamada Mage-A4.

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El tratamiento ZI-MA4-1 se fabrica con antelación a partir de células de donantes, en lugar de adaptarse individualmente a cada paciente, y se producen cientos de dosis a partir de un único lote de fabricación.

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El tratamiento se probará en personas con cáncer de ovario, cáncer de pulmón, sarcomas y cáncer de cabeza y cuello en un ensayo dirigido por Christie y en un centro del Royal Marsden de Londres.

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Tracy ha recibido tres infusiones de la terapia, con la opción de una más dependiendo de lo que muestren las pruebas. "Si me beneficia, absolutamente fantástico, pero si beneficia a otras personas en el futuro, eso también es importante. No quiero que todo lo que he pasado haya sido en vano. Quiero sentir que he marcado la diferencia.", ha explicado Tracy que asume los riesgos de su apuesta por el nuevo tratamiento.

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Jon Lim, oncólogo médico consultor especializado en inmunoterapia avanzada y terapia celular en The Christie, explica claramente los objetivos de esta nueva terapia. "Este es el primer caso de este tipo a nivel mundial, en el que se toman células inmunitarias de un donante, se manipulan o se modifican genéticamente y se introducen en el receptor. En esencia, Tracy está recibiendo células inmunitarias de otra persona que han sido modificadas genéticamente para 'detectar' su cáncer".

Solo alrededor del 15% de las mujeres sobreviven al cáncer de ovario durante cinco años o más después del diagnóstico, pero Tracy ya ha batido ese récord, y ahora quiere más. O, al menos, luchar por lograrlo.

Como ella misma confiesa en una entrevista en Sky News, "todavía estoy aquí', y eso me ha ayudado a pensar: '¿Por qué no puedo seguir aquí dentro de 10 años?', '¿Por qué no puedo seguir aquí dentro de 15 años? Y creo que seguir todos los tratamientos que me ofrecen me está ayudando a posponer un poco más esta enfermedad. No quiero irme a ninguna parte. Todavía tengo muchas cosas que quiero hacer y cosas que quiero lograr".