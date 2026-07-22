Ambos han superado casi a la vez un cáncer en grado cuatro.

Un investigador desarrolla un sistema de nanomedicina inhalada para la terapia de ARN contra el cáncer de pulmón

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Podría convertirse en un drama de película, con final feliz. Es el trayecto vital que han tenido que recorrer William Shatner, mítico actor de Star Trek, que ahora tiene 95 años, y su hija menor, Melanie, que ahora tiene 61 años. Ambos han superado casi a la vez un cáncer en grado cuatro. Y lo han desvelado ahora, en la revista People.

Melanie descubrió un bulto en su pecho por casualidad en julio de 2022. Cinco meses antes le habían hecho una mamografía normal, pero acudió al médico. Le dijeron que no era nada pero ella quiso repetir la prueba, un gesto que pudo salvarle la vida. Sí tenía cáncer. Pensó en sus dos hijas y su marido.

Cuando se encontraba en la recta final de su tratamiento, un bulto en la mejilla de su padre les preocupó a todos. También le dijeron en un primer vistazo que no era nada, pero sí lo era. A Shatner le diagnosticaron un melanoma maligno en estadio 4 que se había extendido a sus pulmones y cerebro. Fue un golpe para Melanie que aún se estaba intentado recuperar del suyo.

A finales de 2024, ambos fueron declarados libres de cáncer.

Melanie es consciente del coste que ha tenido superar la enfermedad y la contestación de su padre cuando le dijo que iban a acabar arruinados. "Tú mándame las facturas". Y piensa en todos aquellos que no han tenido los mismos recursos para, al menos, intentar hacer frente a la enfermedad. También recuerda el día que tocó fondo y pensó que iba a morir. También acudió a su padre. Este se presentó en la puerta de su casa de inmediato. Y le dio ese abrazo de oso que solo un padre puede dar a su hija. No solo eso, la animó a batallar. "Esto va a ser solo un pequeño contratiempo en tu vida. Vas a superarlo y quedará en el recuerdo". El actor afrontó de la misma forma el suyo cuando le fue diagnosticado.

La unión de la familia, creen, también fue una parte imporante para afrontar con éxito la enfermedad. El actor también es padre de Leslie, de 67 años, y Lisabeth , de 65, fruto de su matrimonio con la fallecida actriz Gloria Rand.

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Melanie reconoce el miedo ante el cáncer, pero tras haberlo superado se ve distinta. "Ya no tengo tanto miedo, y siento mucha libertad y alegría”. Está aprendiendo a disfrutar más de las pequeñas cosas. Su padre, por lo que ella misma dice, siempre lo ha hecho.

Ambos recibieron tratamientos innovadores de inmunoterapia y también quimioterapia y radioterapia y sus doctores reconocen que tuvieron el factor suerte de su lado. El día que Shatner supo que su hija estaba libre de cáncer lloró. No es habitual en él, reconoce su hija. Ahora, los eventos familiares no dejan a nadie atrás, bisnietos incluidos.

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El actor reconoce que ahora se encuentra más sano que en años: "El cerebro es como un músculo. Se nutre de la actividad”. Y él, pese a su edad, no para.

El 29 de julio, el dúo de padre e hija lanzará una nueva serie de podcasts semanales titulada No Time but Now en la que entrevistan a expertos en salud y otros supervivientes.