La princesa de Gales anunció públicamente su enfermedad el 22 de marzo de 2024, y en enero de 2025 confirmó que su cáncer estaba en remisión

El gran reto de Kate Middleton tras su cáncer: escala en solitario las Tres Cumbres más altas de Reino Unido para "crear conciencia"

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Kate Middleton ha compartido uno de los aspectos más desconocidos de su diagnóstico de cáncer durante los meses de quimioterapia. Durante una visita al hospital oncológico The Christie, en Manchester, el pasado mes de junio, la princesa de Gales explicó que uno de los efectos secundarios que cambió por completo algunas de sus rutinas habituales y la llevó a refugiarse en una actividad que terminó convirtiéndose en una vía de escape.

La esposa del príncipe Guillermo habló abiertamente sobre la llamada "niebla mental" asociada a la quimioterapia, un fenómeno que puede afectar a la memoria, la atención y la capacidad de concentración de los pacientes oncológicos.

Según ha trascendido ahora, confesó que hubo momentos en los que sentía que no era capaz de mantener la atención en tareas que antes realizaba con normalidad.

Durante su conversación con otros pacientes, la princesa reveló: "No tenía la capacidad de leer ni de concentrarme realmente en nada".

Ante esa situación, recurrió a los libros para colorear y al dibujo como una forma de entretenimiento terapéutico. "Simplemente podía perderme en mí misma", añadió, describiendo cómo aquella actividad le proporcionaba momentos de calma en medio del tratamiento.

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En este sentido, aseveró que "colorear era mi manera de explorar cosas interesantes y de poder hacer algo que no requiriera un producto final o una pieza terminada". Para la futura reina de Reino Unido, ese pasatiempo era "simplemente una forma de jugar y perderse, exactamente, y surgieron muchas ideas durante ese proceso".

Su interés por las actividades artísticas no es nuevo. La princesa estudió Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews en Escocia y desde hace años mantiene una estrecha relación con el mundo creativo. Además, el príncipe Guillermo ya había revelado que su esposa era aficionada a los libros para colorear para adultos, una actividad que practica desde hace tiempo y que volvió a cobrar protagonismo durante su recuperación.

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Su diagnóstico de cáncer

Kate Middleton anunció públicamente su diagnóstico de cáncer el 22 de marzo de 2024 mediante un mensaje en vídeo en el que desvelaba que se había sometido a una operación abdominal en enero de ese mismo año y que, en un primer momento, los médicos creían que su problema de salud no era cancerígeno.

Sin embargo, las pruebas realizadas después de la intervención detectaron la presencia de cáncer. "La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó entonces. Tras recibir el consejo de su equipo médico, comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva.

La princesa describió aquel momento como "un gran shock" para ella y su familia. También señaló que necesitó tiempo para recuperarse físicamente de la cirugía, iniciar el tratamiento y encontrar la manera adecuada de comunicar la noticia a sus hijos, George, Charlotte y Louis.

El tratamiento y la recuperación

A lo largo de 2024, Kate redujo drásticamente su agenda pública para centrarse en su recuperación. Durante esos meses recibió quimioterapia preventiva y permaneció alejada de gran parte de sus compromisos institucionales.

En enero de 2025 anunció una noticia muy esperada: su cáncer estaba en remisión. La princesa expresó entonces su alivio y afirmó que seguía centrada en la recuperación a largo plazo, agradeciendo además la atención recibida por parte del equipo médico que la trató.

Desde entonces ha retomado progresivamente sus actividades oficiales y ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de cuidar tanto la salud física como la emocional durante y después de un proceso oncológico. También ha reconocido que la etapa posterior al tratamiento puede ser complicada, ya que el cuerpo y la mente necesitan tiempo para adaptarse a la nueva realidad tras la enfermedad.