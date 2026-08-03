¿Protegen realmente los protectores solares para el pelo? Una dermatóloga aclara qué funciona y qué no

Candela Hornero Madrid, 03 AGO 2026 - 05:00h.

La dermatóloga Ana Molina desmonta mitos sobre cómo cuidar el pelo en verano

El error que muchos cometen al volver de la playa o la piscina, según la dermatóloga Ana Molina: "Dúchate lo antes posible"

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Con la llegada del verano, el cabello suele perder brillo, resecarse y aclararse. El principal responsable del daño capilar estival es el sol, según explica Ana Molina, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que desmonta algunos de los mitos más repetidos sobre el cuidado del pelo en esta época del año.

Las conocidas "mechas surferas" no aparecen por bañarse en el mar ni en la piscina. "Las mechas surferas salen por el sol", aclara la especialista en una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco'. La radiación solar deteriora la melanina, el pigmento que da color al cabello, y también la queratina, la proteína que constituye la fibra capilar.

Como consecuencia, el pelo se aclara progresivamente, pero también pierde resistencia y se vuelve más frágil. "Ese cabello rubio que aparece en verano es, en realidad, pelo dañado", resume Molina. Además, quienes llevan el cabello teñido o con mechas son especialmente vulnerables, ya que el sol intensifica todavía más ese deterioro.

¿Funcionan los protectores solares para el pelo?

Con la intención de proteger al cabello del sol, en los últimos años han proliferado los llamados protectores solares capilares, pero Molina advierte de que conviene leer bien las etiquetas.

"La mayoría de estos productos no contienen filtros solares propiamente dichos, sino que funcionan como protectores térmicos similares a los que se utilizan antes de aplicar planchas o secadores". Además, al tratarse de un producto destinado al cabello —una estructura formada por queratina muerta— "no están sometidos a la misma regulación que los fotoprotectores para la piel".

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Incluso en el caso de que incorporaran filtros solares, la especialista recuerda que "habría que proteger cada pelo", lo que "sería prácticamente imposible".

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La mejor protección

Por este motivo, la recomendación principal de la dermatóloga pasa por la protección física. "El uso de sombreros, gorras o pañuelos sigue siendo la medida más eficaz para evitar que la radiación solar deteriore el cabello", subraya.

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El cuero cabelludo también puede sufrir melanoma

La especialista recuerda que el cuero cabelludo es una zona frecuentemente olvidada durante la exposición solar y, sin embargo, también puede sufrir quemaduras solares.

Además, "en esta zona también pueden aparecer melanomas, que suelen diagnosticarse más tarde porque resultan difíciles de detectar entre el cabello".

Por ello, recomienda en caso de no cubrir la cabeza, protegerse bien el cuero cabelludo con fotoprotector , especialmente en personas con zonas donde el pelo ha perdido densidad.

Además, aconseja revisar el cuero cabelludo periódicamente. "Una vez al año, hay que pedir a un familiar que examine detenidamente esta zona para detectar posibles lesiones sospechosas".

Cómo reparar el cabello después del sol

Aunque el daño producido por la radiación solar no puede evitarse por completo, sí es posible minimizar sus efectos cuidando la fibra capilar.

Durante el verano, Molina aconseja reforzar la hidratación del cabello con mascarillas nutritivas, acondicionadores y productos suavizantes.

¿Puede usarse el gel de ducha como champú?

En las vacaciones muchas personas recurren al gel de baño para lavarse también el cabello. La dermatóloga señala que hacerlo de forma puntual, por ejemplo durante un viaje corto, no supone un problema.

Sin embargo, utilizar el gel como sustituto habitual del champú no es recomendable a largo plazo, ya que ambos productos están formulados para necesidades diferentes y el cabello requiere un cuidado específico para mantenerse sano.