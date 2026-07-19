Candela Hornero Madrid, 19 JUL 2026 - 07:00h.

La dermatóloga Ana Molina explica qué colores y tejidos ofrecen una mayor protección frente al sol

El paso en la rutina facial de verano que no debes abandonar con respecto a la de invierno, según la dermatóloga Ana Molina

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Con las altas temperaturas, proteger la piel de la radiación solar es fundamental. Y no solo con crema solar: la ropa también desempeña un papel clave. De hecho, existen prendas con UPF (Factor de Protección Ultravioleta), un indicador similar al SPF de los fotoprotectores que mide su capacidad para bloquear los rayos ultravioleta y que puede alcanzar valores de hasta 50+.

"Siempre tenemos que intentar ver qué UPF tiene nuestra ropa", explica Ana Molina, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en una entrevista con la web de Informativos Telecinco.

Aunque recuerda que "toda la ropa protege del sol", advierte de que no todas las prendas lo hacen en la misma medida. El tejido, el color e incluso si la ropa está seca o mojada pueden marcar la diferencia.

Sin embargo, este etiquetado no es obligatorio. "Desde la Academia llevamos mucho tiempo intentando que venga por defecto en todas las prendas, igual que aparece cómo plancharlas o cómo lavarlas", señala.

Qué tejidos y colores protegen más del sol

Si el objetivo es reducir al máximo la exposición a la radiación ultravioleta, Molina lo tiene claro: "Los colores oscuros y los tejidos densos son los que más protegen".

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Entre los materiales más eficaces destaca el nylon y el poliéster, mientras que, en cuanto al color, el negro ofrece una mayor protección. "La típica camiseta blanca de algodón que hemos lavado mil veces protege muy poco", ejemplifica.

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Además, añade un detalle que muchas personas desconocen: "También protege mejor una prenda seca que una prenda mojada".

El truco para saber si una camiseta protege del sol

La dermatóloga comparte un método muy sencillo para hacerse una idea de la capacidad de protección de cualquier prenda. "Hay un truco muy fácil para saber cuánto protege tu camiseta del sol. Cógela, levántala un poquito y ponla entre el sol y tú", explica.

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Si al hacerlo la luz atraviesa fácilmente el tejido, significa que ofrece una menor protección. "En cambio, si pones una camiseta oscura y de tejido denso, prácticamente no va a pasar la luz", afirma.

Encontrar el equilibrio entre protegerse del sol y del calor

Ahora bien, las prendas que mejor bloquean la radiación solar suelen tener un inconveniente: también resultan más calurosas. "El problema es que lo que mejor te protege, que son los colores oscuros y los tejidos densos como el nylon o el poliéster, son los que más calor dan", explica Molina.

Por el contrario, fibras naturales como el algodón o el lino son más ligeras y frescas, aunque ofrecen una protección algo menor frente al sol.

"Si lo que se quiere es protegerse del calor, evitar un golpe de calor e ir más fresquito, recomendamos prendas de algodón o lino y de colores claros", señala.

Por ello, la especialista insiste en buscar un equilibrio entre comodidad y protección. "Los protectores solares en crema están para complementar esa protección y también existen los sombreros, las gafas de sol y otros accesorios que ayudan a reducir la exposición a la radiación", concluye.