Una mujer de 86 años de Don Benito, primer caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

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El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026, que afecta a una mujer de 86 años de Don Benito (Badajoz), que fue ingresada en el Hospital de la localidad y ya está de alta en su domicilio.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos, según recuerdan desde la Junta en nota de prensa. Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible.

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Ello para mantener una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES cuenta con una Plan de Vigilancia de Vectores 2026, en el marco del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que este año ha reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

Recomienda mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

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También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evita el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras y la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.