El IB Salut ha detectado un brote de sarampión en Mallorca que hasta la fecha afecta a seis personas

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El IB Salut ha detectado un brote de sarampión en Mallorca que hasta la fecha afecta a seis personas, después de que el 19 de julio el sistema sanitario registrara el primer caso de un turista menor de edad procedente de un país europeo que se encontraba en la isla de vacaciones.

Así lo ha asegurado este lunes la directora general de Salud Pública de Baleares, Elena Esteban, que ha detallado que hay un elevado número de contactos estrechos detectados, si bien todavía no ha dado la cifra porque los servicios sanitarios están filtrando a aquellos ya vacunados o nacidos antes de 1978.

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Entre los contagiados hay personas de diferentes edades, tanto menores como adultos, que han adquirido el virus por un contacto cercano con el primer afectado, o por haber compartido espacio con el primer paciente en la sala de urgencias pediátricas del hospital de Son Espases.

El resto de casos fueron apareciendo a finales de julio, lo que indica que se trata de un brote comunitario, puesto que ha habido transmisión de la enfermedad dentro de Baleares, que se han notificado al Ministerio de Sanidad, en un contexto en el que no se descarta que pueda haber alguna infección más.

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No hay ningún hospitalizado

El brote, que no ha implicado la hospitalización de ningún contagiado, afecta a cinco personas no vacunadas contra el sarampión y una sexta de la cual se desconoce su estado inmunitario respecto de la enfermedad. Los casos han pasado por aislamiento domiciliario, si bien, en la actualidad, Esteban ha detallado que probablemente el primer paciente, que fue diagnosticado a mediados de julio, "ya esté cerrado".

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La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el IB Salut, y en cumplimiento de los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ha activado un plan de seguimiento y control que incluye medidas inmediatas de prevención y protección para contener el brote.

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Piden una vigilancia durante los próximos 23 días

Salud Pública, que está realizando una labor de rastreo, ha pedido a los contactos estrechos mantener una vigilancia atenta durante los 23 días posteriores a la exposición, medida prioritaria para quienes no estén vacunados. "La vacunación es la medida más eficaz para prevenir esta enfermedad", ha subrayado Esteban, que ha incidido en que la protección completa se consigue después de las dos dosis: la primera en bebés de 12 meses y la segunda, de refuerzo, a los 3 años.

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Ha añadido que el índice de vacunación en las comunidades autónomas es alto y, de hecho, el 91,1 % de la población diana de Baleares se encuentra inmunizada en la actualidad. Además, la dirección de Salud Pública ha enviado una recomendación interna de uso de mascarillas FFP2 en todos los entornos asistenciales como medida prioritaria de prevención, protección y control del brote. España fue declarado país libre de sarampión desde 2016, si bien en febrero perdió esa condición por parte de la OMS, lo que significa que "sí que existe circulación del virus" en el país, según ha detallado Esteban.