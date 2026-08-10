El caso de hantavirus recibe el alta y regresa a su domicilio tras dar negativo en PCR

La Xunta mantiene el seguimiento de dos contactos del ciudadano franco-argentino que estaba aislado en su domicilio de Galicia

Detectado un nuevo caso de hantavirus en España: un ciudadano francés queda aislado junto a su familia en Galicia

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El turista franco-argentino que estaba aislado en un domicilio de Galicia por un caso de hantavirus ha recibido el alta epidemiológica tras dar negativo en la prueba PCR y ya ha podido emprender el viaje de regreso, según ha informado la Consellería de Sanidade.

Las PCR realizadas tanto al turista como a sus dos contactos estrechos han resultado negativas; sin embargo, los dos contactos deberán permanecer en cuarentena durante 42 días desde el pasado 28 de julio, tal y como establece el protocolo sanitario.

La Xunta mantiene el seguimiento de ambos contactos durante el periodo de cuarentena establecido.

Un turista franco-argentino que viajó a Galicia

El turista franco-argentino viajó en Galicia sin síntomas tras presentar un cuadro respiratorio leve en Francia, donde se confirmó, cuando ya estaba en España, el positivo en hantavirus de la variante Andes.

Desde que se comunicó el caso, el viajero estuvo aislado en su alojamiento en la comunidad autónoma, sin que fuera necesario su ingreso en un centro médico porque estaba asintomático.

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La Dirección Xeral de Saúde Pública activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en cuanto recibió la notificación, con seguimiento del afectado y de sus contactos estrechos.