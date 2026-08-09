Manuel Pimentel Jaén, 09 AGO 2026 - 17:02h.

La toma de calostro materno en recién nacidos prematuros favorece su sistema inmunológico y su salud en general

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El calostro, la primera leche de lactancia que produce el pecho a mitad de embarazo, favorece el sistema inmunológico y ayuda a la salud general de los recién nacidos.

El Hospital Universitario de Jaén ha implentado un protocolo para administrar calostro a bebés prematuros ingresados en la Unidad de Neonatología. De esta forma, el procedimiento beneficia a los neonatos que no pueden alimentarse directamente del pecho desde el nacimiento.

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El calostro es la primera leche que produce la madre y comienza a generarse entre las semanas 12 y 18 del embarazo. Contiene una gran cantidad de defensas naturales, aporta inmunoglobulinas, factores de crecimiento y propiedades antiinflamatorias muy valiosas para el recién nacido.

Defensas inmaduras

Los bebés prematuros tienen un sistema inmunológico aún inmaduro, por lo que necesitan esta protección adicional. La administración precoz del calostro favorece la maduración intestinal y reduce el riesgo de infecciones.

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Con la implementación de este procedimiento, elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales de Neonatología, Obstetricia y Enfermería del Hospital Universitario de Jaén, se estandariza la recogida precoz del calostro materno, su conservación y su administración por vía orofaríngea. El objetivo de ofrecer a los recién nacidos más vulnerables los beneficios inmunológicos del calostro desde sus primeras horas de vida.

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La iniciativa está dirigida principalmente a recién nacidos con menos de 32 semanas de gestación o un peso inferior a 1.500 gramos, así como a otros bebés que, por diferentes circunstancias clínicas, no puedan recibir alimentación oral inmediata, según explica el Servicio Andaluz de Salud en una nota.

Para ello, establece una actuación coordinada entre las distintas áreas para que las madres reciban información, apoyo y asesoramiento desde las primeras horas tras el parto para iniciar cuanto antes la extracción del calostro de la madre.

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Administración de calostro y seguimiento

El protocolo recomienda la extracción durante las dos primeras horas tras el nacimiento, favorecer el contacto piel con piel siempre que sea posible y un acompañamiento continuado a las madres para facilitar el establecimiento y mantenimiento de la lactancia.

Además, el hospital regula la identificación, transporte, conservación y administración del calostro, así como el seguimiento clínico del procedimiento para garantizar su seguridad y eficacia.

Esta iniciativa supone un avance en la humanización de la asistencia a los recién nacidos y las madres, con la implantación de prácticas basadas en la evidencia científica y favoreciendo el vínculo entre madres e hijos incluso cuando la prematuridad obliga al ingreso hospitalario, tal y como señala la Junta de Andalucía.