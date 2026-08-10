Manuel Pimentel Málaga, 10 AGO 2026 - 07:47h.

El 86,3% de los ejemplares dieron positivo a uno o más agentes zoonósicos, lo que supone un riesgo directo para las personas que interactúan con ellos en parques y zonas urbanas

En municipios como Benahavís y Fuengirola el 100% de los jabalíes enfermos tienen varias infecciones a la vez

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El aumento de la presencia de jabalíes en zonas urbanas de la Costa del Sol y de Málaga, no son solo un problema de convivencia, también suponen un desafío para la salud pública. Más del 90% de los ejemplares que llegan a las áreas urbanas de la provincia portan patógenos infecciosos que se pueden transmitir de animales a humanos, lo que se conoce como zoonosis.

Así se extrae de un estudio epidemiológico elaborado por la Cátedra One Health del Colegio de Veterinarios de Málaga en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) y en el que también ha participado la Universidad de Córdoba.

La investigación ha analizado 80 ejemplares procedentes de municipios como Marbella, Málaga, Fuengirola y Benahavís, detectando una elevada presencia de agentes zoonósicos en estos animales, como Blastocystis spp. y el virus de la hepatitis E.

Amenaza para la salud pública

Los resultados del estudio epidemiológico, en el que se han realizado más de 2.400 analíticas revelan que el 92,5% de los animales evaluados presentaba infección o anticuerpos de a al menos un agente patógeno, según un comunicado del Colegio de Veterinarios malagueño.

El 86,3% de los ejemplares resultó positivo a uno o más agentes zoonósicos, lo que convierte a estas poblaciones en un reservorio de enfermedades que suponen un riesgo directo para las personas que interactúan con ellos en parques y zonas periurbanas

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Además, casi 8 de cada 10 jabalíes (78,8%) estaban infectados por dos o más patógenos al mismo tiempo. En municipios como Benahavís y Fuengirola, esta exposición múltiple afectó al 100% de los individuos positivos.

Bacterias peligrosas

Entre la gran diversidad de microorganismos identificados en el estudio, destacan por su frecuencia el virus de la hepatitis E, con una seroprevalencia del 57,1%, así como los parásitos zoonósicos Blastocystis spp., presente en el 63,1% de los ejemplares, y Ascaris suum, detectado en el 54,9% de los animales analizados.

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Los investigadores también hallaron bacterias peligrosas para la salud humana como Brucella spp. en el 32,9% de los casos, Salmonella enterica en el 30,0% y Escherichia coli (E. coli) en el 18,5%, esta última vinculada a procesos graves de colitis hemorrágica que pueden poner en riesgo la vida de las personas infectadas.

Los veterinarios destacan como nota positiva la ausencia de patógenos de extrema gravedad como el virus de la peste porcina africana (PPA), la peste porcina clásica o el virus de la gripe porcina, aunque los expertos advierten de la necesidad de seguir vigilando dada la movilidad de estas especies.

Programas de vigilancia

Ante este escenario, el informe urge a implementar programas de vigilancia así como reforzar la bioseguridad urbana reduciendo el acceso de los jabalíes a residuos de alimentos y lanzar campañas de concienciación ciudadana para informar sobre los riesgos del contacto directo o indirecto con estos animales.

El informe ha sido elaborado por los doctores Ignacio García Bocanegra, de la Universidad de Córdoba, y Saúl Jiménez Ruiz, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de Andalucía y la financiación de la Cátedra One Health-Colegio de Veterinarios de Málaga, una institución que trabaja para promover este enfoque basado en la estrecha relación entre la salud humana, animal, vegetal y ambiental.

En el estudio han colaborado también la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (ENZOEM) de la Universidad de Córdoba, el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES) y la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.