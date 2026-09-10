Alerta por el desabastecimiento de medicamentos contra la menopausia

Paz Serrano Marta Alcázar 10 SEP 2026 - 16:30h.

Una de las razones es que las mujeres han dejado de ver la menopausia como un estigma y se tratan cada vez más para llevar una vida normal.

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La denuncia en redes sociales de una reputada ginecóloga de Barcelona ha dado voz al problema que están teniendo muchas mujeres con menopausia que utilizan terapia hormonal. No encuentran su tratamiento en las farmacias. Un medicamento que las ayuda a dormir, que reduce los sofocos y mejora su calidad de vida. Pero ¿por qué hay desabastecimiento? Una de las razones es que las mujeres han dejado de ver la menopausia como un estigma y se tratan cada vez más para llevar una vida normal.

Lenzetto, Climodien, Bijuva, son muchos los medicamentos para la menopausia que se echan en falta a la hora de ir a las farmacias. María Pilar Fernández Solà, farmacéutica, reconoce que "tenemos desabastecimiento de Lenzetto desde abril. No estamos sirviendo porque no nos lo da el distribuidor.

El principio activo de estos tratamientos hormonales es el estradiol, que reemplaza el estrógeno que dejan las mujeres de producir. Alivia los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio, la sequedad vaginal, y la osteoporosis y no se encuentra en ninguno de sus formatos: aerosoles, cremas, parches o comprimidos orales.

Marimer Pérez, ginecóloga y obstetra, "tu imagínate que falta insulina, estaría en todos los periódicos. Tenemos derecho a estar bien, no es ningún capricho.

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Stephanie Davies, paciente, reconoce que "es frustrante por qué otros pueden y nosotras no cuando es algo básico".

Blanca González, farmacéutica destaca que "hemos empezado a abandonar ese estigma las mujeres sobre el tratamiento sustitutivo y entonces a lo mejor se prescribe más y estamos más abiertas a utilizarlos".

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Tampoco hay complementos de progesterona, que combinados con los estrógenos es peligroso interrumpir de forma repentina, por eso hay que acudir al médico con margen y pedir un cambio de tratamiento.