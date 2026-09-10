Manuel Pimentel Marbella, 10 SEP 2026 - 13:29h.

El sindicato SATSE denuncia que el paciente está en la planta de cardiología por falta de espacio y pide al SAS que lo pase a la Unidad de Infecciosos

Desde la Consejería aseguran que el hospital ha tomado las medidas necesarias para que no exista ningún riesgo para profesionales ni pacientes

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La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso de viruela del mono (Mpox) en un paciente que permanece ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga.

La administración sanitaria asegura que se están aplicando las medidas establecidas en los protocolos y sostiene que no existe riesgo para la población.

Atendido en Cardiología

Este caso de viruela del mono en Andalucía se ha conocido después de que el sindicato de Enfermería SATSE haya criticado que el paciente está siendo atendido en la planta de Cardiología "por la falta de espacio en el centro hospitalario".

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Además, el sindicato reclamba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que pusiera en marcha el funcionamiento de la Unidad de Infecciosos, inaugurada el pasado mes de marzo tras la ampliación del hospital.

"Ningún riesgo"

Desde este respecto, desde la Consjería de Salud han indicado a 'Informativos Telecinco' que "según el protocolo nacional, ya no es necesario ingresar al paciente en una habitación especial".

Eso sí, aseguran las mismas fuentes, "el hospital ha tomado las medidas necesarias para que no exista ningún riesgo para profesionales ni pacientes".

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Asimismo, han confirmado que el diagnóstico ya se conocía cuando el paciente ingresó, "de modo que se está tatando siguiendo el protocolo desde el primer momento en el que llegó al hospital, aseguran desde Salud.

'Mpox'

La viruela del mono, también llamada Monkeypox (ó Mpox) es una enfermedad zoonótica provocad por un virus. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios y fatiga.

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Entre uno y cinco días después de la fiebre aparecen lesiones en la piel que pueden surgir en cualquier parte del cuerpo, aunque en casos vinculados a relaciones sexuales se concentran en la zona genital, perianal y perioral.

Suele ser una enfermedad autolimitada y la mayoría de los pacientes se recuperan en pocas semanas, si bien algunos pueden necesitar hospitalización, como en el caso de este paciente en Marbella.