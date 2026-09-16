Este proyecto contribuye a que los pacientes reactiven su memoria sensorial

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Uno de los síntomas más habituales del alzhéimer es que las personas que lo padecen tienden a recordar el pasado y quedarse anclados en sus recuerdos, olvidando el presente. Para contribuir a mitigar estos síntomas, la fotógrafa Pilar Silvestre ha iniciado un proyecto en el que a través de imágenes instantáneas ayuda a que las personas que sufren esta enfermedad vuelvan a conectar con el presente.

"Lo que hace es reactivar ese circuito dopaminérgico", cuenta Pilar, la mujer que inició este proyecto a raíz de la enfermedad de su madre, que padece de alzhéimer. Con esta iniciativa, la fotógrafa contribuye a la reactivación del circuito neuronal encargado de transmitir dopamina.

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Las claves del proyecto para 'recodar' durante el alzhéimer

En este proceso todos los pasos son muy importantes. Para empezar, la fotógrafa hace una imagen con su móvil a las pacientes, la imprime en el momento y, durante esos segundos en el que la fotografía está generándose, se puede ver cómo los pacientes muestran ilusión, atención y miran pacientemente a lo que está haciendo Pilar.

Al entregarle la imagen, su cara cambia, se les escapa una sonrisa y activan esos recuerdos que tanto quieren mantener a pesar de la enfermedad del alzhéimer. "Muy bonita, aunque un poco seria. Yo es que nunca estoy seria", reacciona María, paciente con alzhéimer, al ver su fotografía. Luisa, por otro lado, todavía recuerda la imagen de Pilar y confiesa orgullosa que la tiene guardada: "La tengo en un marco que tengo con mi nieta".

Esteve Castro, psicólogo en 'Els arcs' en Pineda de Mar, ha explicado que "en este caso estamos estimulando la memoria sensorial, la memoria más emocional", verse en una fotografía actual llega a la parte del cerebro que todavía tienen intacta las personas con alzheimer.

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Por último, las fotografías del proyecto se pueden ver en Barcelona en 'House of photography' de Fujifilm. En estas se llega a observar la sorpresa de las personas mayores al reconocerse de nuevo en una imagen.