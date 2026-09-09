Yaiza Peña Cabrera es una niña de 10 años de Zamora que padece parálisis cerebral yq ue necesita un nuevo traje para sus tratamientos

Hugo Girão, un deportista diabético, se ha propuesto recorrer 100.000 pasos en 24 horas para poder financiar el tratamiento de la pequeña

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ZamoraYaiza Peña Cabrera es una niña de Zamora que padece parálisis cerebral. La pequeña necesita un nuevo traje de neuromodulación cuyo coste alcanza los 6.500 euros. Para poder seguir avanzando en su tratamiento, Yaiza necesita este traje que sus propios padres tienen que costear al tratarse de un tratamiento experimental y, como tal, no es financiado públicamente, pese a que supone una gran mejoría en la movilidad de la niña zamorana de 10 años.

"El traje lo que hace es relajar su musculatura para que sus piernas y su columna funcionen mejor. Es un conjunto de muchos electrodos que, de otra manera, se los tendría que colocar un fisio de uno en uno, y así los ponemos todos a la vez y es mucho más sencillo sobre todo para los padres", ha declarado la madre de Yaiza en una entrevista con Informativos Telecinco web.

Por eso, sus padres y la Asociación Corriendo Por Hugo han puesto en marcha una iniciativa para poder pagar el traje de esta pequeña que vive en Torrefrades (Zamora) y cuyo tratamiento le está permitiendo un avance en su movilidad.

La diplejía espástica que padece la pequeña Yaiza Peña

Como explica su madre y como recoge la Asociación Corriendo Por Hugo, Yaiza nació sietemesina a las 32 semanas y, tras unas primeras consultas médicas, los doctores le detectaron una parálisis cerebral que afecta a sus capacidades motoras.

En concreto, la pequeña de 10 años padece una diplejía espástica, una variante de parálisis cerebral caracterizada por la rigidez muscular y la dificultad de control de movimientos, principalmente de las extremidades inferiores.

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6.500 euros, el traje que necesita Yaiza para continuar con su tratamiento

El traje que necesita la pequeña, según explica su madre, "es como un chándal que incorpora electrodos y se pone durante una hora al día, lo que permite reducir la rigidez muscular y mejorar la movilidad durante entre 24 y 48 horas", apuntan desde la fundación.

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Gracias a este tratamiento, Yaiza ha podido desarrollar un avance en "su musculatura, que es mucho mejor, y en la posición de las piernas", apunta su madre, Isabel Cabrera, que asegura a que la vestimenta terapéutica supone un gran progreso para Yaiza, ya que le evita mucho la espasticidad y los calambres que sufre, derivados de su escasa motricidad muscular. Además, el traje le ayuda a mejorar la posición de la espalda, a la hora de caminar.

El problema es su precio: "Es duro ver que al final si no tienes dinero, muchas de las mejoras que podrías conseguir para tu hijo no las vas a poder lograr. Que la mejoría de una patología dependa del poder económico de una familia, y tener que acudir a asociaciones o a particulares para poder conseguir algo para tu hija, pues es duro. Se supone que todos somos iguales, pero cuando se trata de una discapacidad o de una enfermedad rara, no todos tenemos las mismas oportunidades", ha señalado Isabel.

La iniciativa para poder pagar el traje de Yaiza

Para sufragar los gastos de estos tratamientos, organizaciones como la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo ha impulsado algunos eventos benéficos. El último que ha puesto en marcha ha sido 'El Reto de 24 horas y 100.000 pasos en Zamora Fitness Center'.

Junto a Hugo Girão, los padres de Yaiza y la Asociación organizarán un evento el próximo 12 de septiembre en el que el deportista camine durante 24 horas ininterrumpidas. Se trata de andar 24 horas seguidas, en una cinta de correr, con el objetivo de dar unos 100.000 pasos en ese tiempo, sin hacer casi paradas, únicamente alguna técnica por necesidades fisiológicas.

En esta ocasión, el deportista zamorano Hugo Girão ha querido participar de forma completamente altruista y desinteresada a pesar de la diabetes que padece. Gracias a su vinculación con la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, el deportista Zamorano conoció la historia de Yaiza Peña Cabrera y no dudó en sumarse a esta causa.

Con el fin de recaudar fondos para la niña zamorana con diplejia espástica, Hugo Girão recorrerá el próximo 12 de septiembre 100.000 pasos, equivalentes a 75.000 kilómetros, en el gimnasio Fitnes Center, ubicado en la calle Cid, en el barrio de La Candelaria de Zamora.

Junto a él, la propia Yaiza acompañará a Hugo Girão en algunos momentos andando en otra cinta de correr.

¿Cómo ayudar a la pequeña Yaiza?

Ahora, la familia de Yaiza, la asociación y el propio Hugo Girão buscan patrocinadores de la prueba entre comercios y negocios de la zona. El fin es que cada uno de ellos aporte al menos 50 euros y "a cambio se le incluya con su logotipo entre los patrocinios del reto", explican desde la asociación. Afortunadamente, ya han conseguido recaudar 5000 euros para su causa.

Además, se abrirá una cuenta de fila cero para que toda persona que lo desee haga aportaciones voluntarias. El objetivo de esta recaudación se destinará íntegramente al nuevo traje especial con electrodos que requiere Yaiza y que cuesta 6.500 euros.

"En este caso, el reto va enfocado a conseguir su tercer traje, cuyo importe económico es muy elevado, pero su sueño, sobre todo, es poder viajar a Disney. Me gustaría resaltar que el reto de Hugo es muy importante. Se va a jugar su integridad física y me parece algo muy digno de admirar. Como madre de Yaiza, estoy muy orgullosa y a la vez muy emocionada al ver que alguien que, en principio, no tiene nada que ver con nosotras, haya pensado en Yaiza para realizar ese reto. Así que del día 12 al 13 de septiembre para nosotros serán serán 24 horas de emoción", ha concluido la madre de la pequeña.