Qué es un BORG, la bebida viral entre los universitarios que puede llegar a equivaler a 17 copas: sus riesgos

Candela Hornero Madrid, 16 SEP 2026 - 11:59h.

Se prepara en garrafas y su contenido suele ser diferentes tipos de bebidas

Por qué las nuevas generaciones están dando la espalda al alcohol para sustituirlo por otras sustancias como la pregabalina

Compartir







En los últimos años, una nueva tendencia viral está presente en las fiestas de los universitarios estadounidenses: el "blackout rage galon", también conocido como "BORG", impulsada por las redes sociales.

Su función es un consumo exceso de alcohol, por lo que se prepara en recipientes grandes, concretamente en garrafas de un galón (unidad de medida de líquidos utilizada en países anglosajones, lo que equivale a 3,79 litros).

El contenido de los BORG suele variar, pero normalmente suele ser una mezcla de vodka, saborizantes, electrolitos o cafeína —con la intención de minimizar efectos como la sedación o la resaca— y agua. Algunas publicaciones en redes sociales describen que un BORG, si se llena hasta un quinto con licor, puede equivaler a 17 copas estándar.

Además, estas garrafas se suelen decorar con frases ingeniosas y consumir en fiestas al aire libre apodadas como 'darties' (de las palabras en inglés 'day' (día) y 'party' (fiesta)), o en fechas claves como días festivos o antes de eventos deportivos.

¿Por qué usan BORG?

Parece ser que este tipo que consumo se popularizó por primera vez entre 2018 y 2020 a través de videos compartidos en redes sociales, especialmente TikTok.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los estudiantes que usan BORG defienden que su uso reduce los daños, ya que perciben que puede controlar mejor la cantidad de alcohol tomada, les protege contra la adulteración de bebidas al consumirlo ellos mismos y que al introducirle electrolitos aumenta la hidratación y reduce la resaca.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, los expertos e informes apuntan lo contrario. Hay notificados decenas de casos en Estados Unidos de estudiantes universitarios que fueron hospitalizados por problemas relacionados con el alcohol después de consumir un BORG.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Consecuencias del consumo de BORG

Ahora, por primera vez un estudio ha analizado a fondo esta tendencia de consumo excesivo de alcohol (BORG), cuyos resultados se han publicado en la revista de 'Estudios sobre Alcohol y Drogas' de Estados Unidos.

Los autores han analizado los motivos de los estudiantes universitarios que consumen grandes cantidades de alcohol para usar (o abstenerse de) bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol (BORG), cómo se preparan estas bebidas y las consecuencias asociadas con esta tendencia.

De los más de 100 participantes del estudio, casi todos los que consumían BORG informaron haberse sentido mareados o ebrios, un tercio experimentó un desmayo, el 17% vomitó y el 59% dijo o hizo algo vergonzoso. A pesar de ello, aproximadamente el 70% planeaban volver a usar un BORG en el próximo año.

"Casi todos los participantes de consumían BORG (98%) reportaron haberse emborrachado en un evento de BORG. Por lo tanto, el uso de BORG puede caracterizarse por una intoxicación alcohólica que va más allá de los patrones de consumo típicos y pone a quienes usan BORG en riesgo de sufrir daños tanto inmediatos como a largo plazo", indica la autora principal del estudio, Andrea C. King, profesora del departamento de Psiquiatría y Neurociencia de la Universidad de Chicago.