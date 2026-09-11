Redacción Andalucía 11 SEP 2026 - 14:02h.

La familia también ha trasladado al juzgado la existencia de antecedentes judiciales que afectan a otro centro gestionado por el mismo grupo empresarial

La economía de los cuidados: así es el coste real de cuidar a una persona dependiente en casa vs. una residencia

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Un juzgado de Alcalá de Guadaíra ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre de 80 años, ocurrida el pasado 4 de enero en una residencia de la localidad sevillana. El procedimiento judicial se inició tras la denuncia presentada por la familia del fallecido, que considera que pudieron producirse graves deficiencias en la atención prestada al anciano, una persona en situación de dependencia.

Los denunciantes sostienen que pudo existir una respuesta inadecuada ante el progresivo deterioro de su estado de salud y apuntan a posibles fallos en la asistencia y en la aplicación de medidas preventivas. Por ello, la denuncia plantea la posible comisión de delitos relacionados con imprudencia grave, omisión del deber de socorro y abandono de una persona dependiente, además de las eventuales responsabilidades civiles que pudieran derivarse.

La familia también ha trasladado al juzgado la existencia de antecedentes judiciales que afectan a otro centro gestionado por el mismo grupo empresarial. Con la admisión a trámite de la denuncia, la investigación deberá determinar ahora si existió alguna actuación negligente y si esta pudo guardar relación con el fallecimiento del residente.