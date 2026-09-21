Antoni Mateu 21 SEP 2026 - 05:00h.

Una investigación publicada en la revista científica 'Alzheimer & Dementia' muestra que una nueva parte del cerebro, la materia blanca superficial, contribuye a que no se pierdan ciertas funciones cognitivas

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Además de la famosa materia gris, nuestro cerebro cuenta con otra estructura fundamental: la materia blanca superficial. Y ahora, una reciente investigación ha descubierto que esta contribuye a frenar el deterioro cognitivo en áreas relacionadas con el habla. No solamente esto: también se ha observado que, junto con la materia gris, la materia blanca superficial actúa como 'freno' cuando las neuronas de la materia gris empiezan a fallar.

Otro dato que la investigación ha puesto encima de la mesa es que los daños provocados por la degradación cognitiva se acentúan en personas de nivel socioeconómico bajo.

Así funciona la materia blanca de nuestro cerebro

Justo debajo de nuestra corteza cerebral tenemos unas fibras, en forma de "U" y sirven para establecer las conexiones cortico-corticales dentro del órgano. Dicho de otro modo: la materia blanca superficial 'conecta' diferentes partes del cerebro que ya están una al lado de la otra.

Esta no solo sirve como aglutinante, sino que también sirve para comunicar y transferir determinada información. Ahora, sin embargo, también se ha observado que ayuda a frenar la pérdida cognitiva de ciertas funciones del cerebro, como es el habla o el procesamiento de las ideas.

Si esta está en buen estado, funcionará como una especie de 'escudo' de la materia gris. Aunque es importante recalcar que esta última es la que 'marcará el ritmo' de lo que es la pérdida cognitiva de las funciones de nuestro cerebro.

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No obstante, no es lo mismo que la materia gris 'falle' si nuestra materia blanca superficial está en buen estado, a que esta se encuentre en condiciones deterioradas: entran en una sinergía que hasta la fecha, no se había detectado de una manera tan profunda. Con la edad, la materia gris del cerebro se encoge y pierde facultades, pero si tenemos una materia blanca superficial en buen estado, este deterioro se frena.

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La economía, otro de los pilares

Una de las motivaciones del estudio (que también sirve para exponer el factor económico) era la "falta de representatividad" a la hora de observar estos tipos de daño. Algo que todas las muestras de tejido cerebral analizadas antes de este estudio tenían en común: eran de países con altos ingresos.

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En aras de aumentar esa representatividad y de poder estudiar los efectos en más contextos socioeconómicos, esta investigación se ha llevado a cabo con una muestra de 459 personas mayores de 60 años en la India.

Así se ha podido observar la relación

Una resonancia ha sido la prueba de imagen bajo la cual se ha analizado el tejido cerebral. A esta se acompañaron diferentes pruebas de rendimiento. A partir de esta, se han medido las siguientes tres variables:

Observar Índice de Densidad de Neuritas (prolongación de las neuronas)

Observar el Índice de Dispersión de Orientación

Observar la Fracción de Agua Isotrópica (cómo se mueven libremente las moléculas de agua dentro del espacio del cerebro, sin restricción de movilidad).

Los resultados de la investigación mostraron lo siguiente:

A más alto era el índice de densidad de neuritas, se asoció una capacidad de lenguaje significativamente mayor.

A más agua libre en la materia blanca superficial, en la parietal inferior izquierda del cerebro, más probabilidades de deterioro cognitivo.

En cuanto a la variable económica (y más allá de los efectos en el cerebro de una condición socioeconómica baja) se observó que, cuanto peor era el entorno, más deterioro cognitivo, en base a las imágenes observadas y a las pruebas realizadas.

Algunos de los factores que han puesto encima de la mesa: en la India, en zonas rurales, hay menos tasa de escolarización y de alfabetización. La mayoría de las pruebas elaboradas en esta investigación tenían que ver con el habla, la lectura y la escritura.