El legado de Naia Llabrés está más vivo que nunca gracias a sus padres y la iniciativa para promover la investigación

La ilusionante decisión de los padres de Naia Llabrés tras la repercusión de su entrevista póstuma: "¿Nos ayudáis a hacerlo?"

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Naia Llabrés, la menorquina de 16 años que falleció en julio después de una incansable lucha contra un osteosarcoma que padecía en la cabeza, ha generado un gran movimiento y concienciación de cómo el cáncer infantil sigue cobrándose la vida de muchos niños sin que hayan podido disfrutar de apenas unos años de su vida.

De hecho, en el podcast que grabó junto a Carlos Roca, dejó claro que quería dejar un legado tras su muerte, porque el episodio se publicó después de que Naia ya no estuviese, tal y como ella quiso y sobre todo en honor a sus padres.

Y como ella quiso hacer, su padre saca fuerzas para continuar con ese deseo que dejó claro a millones de personas. Ese deseo es "continuar con el legado de superación", confirma Paco Llabrés, y hacer posible que muchos niños consigan lo que no han hecho con ella: poder salvar la vida a muchos pacientes con la misma enfermedad o algo similar en cuanto a imposible se refiere.

Piden más medios hospitalarios

Naia quiso remover conciencias también para destinar más recursos a la investigación y más medios hospitalarios con los que muchas personas tengan al alcance de sus manos y, sobre todo a tiempo, las pruebas médicas que necesitan para poder localizar el problema lo antes posible.

Porque si los hospitales o la Sanidad en general hubiese tenido los medios necesarios, en su caso "quizá se hubiese evitado la metástasis". Y como ella, mucha gente en el país, porque como aclara Paco hay un tercio de hombres y un cuarto de mujeres que tendrán cáncer por eso "hay que impulsar la investigación".

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La iniciativa de sus padres

Por ello, sus padres, que ya emitieron un comunicado asegurando que el mensaje de Naia les había "transformado", han tomado la decisión de crear una asociación en nombre de su hija; más aún cuando ésta, en su entrevista, habló de la ausencia de un servicio oncológico en Menorca que, quizá, le hubiera alargado la vida.

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Desde que compartimos la historia de Naia en @rocaproject, hemos recibido miles y miles de mensajes llenos de cariño, apoyo, ayuda y palabras preciosas para nuestra hija. Estamos profundamente emocionados y, a la vez, abrumados por la magnitud de todo este amor. Saber que su historia ha tocado tantos corazones, que Naia sigue llegando a personas que no tuvieron la oportunidad de conocerla y que su luz puede ser fuente de inspiración y esperanza para otros, significa muchísimo para nosotros", han dicho sus padres.