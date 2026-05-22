Asun Chamoso 22 MAY 2026 - 05:29h.

El Hospital de Sant Pau realizó el primer trasplante de médula en España el 22 de mayo de 1976

En España se realizaron 3.619 trasplantes de médula ósea en 2025

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BarcelonaTeresa Álvarez se emociona al recordar el 22 mayo de 1976, el aniversario del primer trasplante de médula ósea en España. Se cumplen 50 años. "Se juntan dos cosas: la alegría por ver que ha sido un logro en la medicina y, cuando llega el cumpleaños, pensar que tendría una hermana y no está". A los 13 años, su gemela univitelina, Modesta, se sentía muy cansada y le diagnosticaron unas anginas, pero la llevaron a urgencias del Hospital de Sant Pau de Barcelona al ver que no le bajaba la fiebre. Allí recibieron el diagnóstico: tenía una leucemia aguda. "Yo estaba en casa haciendo deberes y llegó mi madre llorando y diciendo que estaba muy malita".

Modesta se quedó ingresada. Empezaron con transfusiones de sangre hasta que el doctor Andreu Domingo, fundador de la Unidad de Hematología Clínica, y alguien "como de la familia", les comunicó que necesitaba un trasplante de médula ósea. En un despacho, habló con Teresa: "Me explicó que era la única solución para mi hermana y yo estaba convencida de que no pasaría nada y de que mi hermana se salvaría". Así que no lo dudó ni un momento. "Me dio ánimos y me dijo que suerte tenía mi hermana de tener otra hermana porque iba a mejorar con el trasplante. Me explicó que yo no iba a sufrir nada y que todo iría bien. No sentí miedo". Tras la donación, Teresa pensó "que mi hermana se iba a salvar. Sentí que iba a ser efectivo. Lo tenía claro".

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Modesta mejoró, recuperó peso y "estaba guapísima" hasta que, en las revisiones, vieron que tenía que volver a ingresar y le plantearon un segundo trasplante. "Le dije al doctor Domingo que no sabía qué me iba a pasar. No lo repetimos y me miró y me dijo. '¡Qué madura eres!'", recuerda. Tenían confianza y esperanza, pero la vida de Modesta se apagó a los 14 años. "La vida tiene sus cosas, pero si tuviera mi hermana a mi lado, me sentiría muy apoyada. Era mi única hermana", confiesa emocionada. Y añade: "Ella fue la primera, pero si no hubiese habido una primera, no habría ni una quinta ni una sexta y ahora se salvan muchas personas. Pocas cosas salen a la primera. Fue el inicio de todo", destaca Teresa.

Este hito médico y científico marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en el país, en un momento en que este procedimiento era todavía muy experimental en el mundo, y situó a Barcelona y al Hospital de Sant Pau a la vanguardia europea de esta especialidad. Hasta hoy, el hospital ha realizado más de 4.000 trasplantes, consolidando uno de los programas con más trayectoria y reconocimiento internacional.

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El equipo médico pionero lo encabezó Andreu Domingo Albós, hematólogo fundador de la Unidad de Hematología Clínica de Sant Pau y principal impulsor. También formaban parte, entre otros, Josep Cubells, pediatra y oncólogo y exdirector del Servicio de Pediatría de Sant Pau; e Isabel Badell, pediatra y hematóloga y exdirectora de la Unidad de Hematología Pediátrica.

"Hoy, el hospital todavía forma parte de la comunidad que contribuye al avance científico y médico en este ámbito", afirma Javier Briones, director del Servicio de Hematología de Sant Pau y director del Grupo de Investigación en Hematología Oncológica y Trasplante del IR Sant Pau. "Cada trasplante empieza con el mismo gesto: una persona que decide, de forma totalmente altruista, donar sus células de médula ósea para ayudar a otra persona".

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Lo que hace 50 años era una técnica experimental hoy se ha convertido en una herramienta terapéutica esencial para muchas leucemias, linfomas, mielomas, inmunodeficiencias y otras enfermedades hematológicas graves. Durante las décadas siguientes, el Programa de Trasplante Hematopoyético del Hospital de Sant Pau fue el más activo de España durante años.

3.619 trasplantes en 2025

A finales de la década de los 90, los profesionales de Sant Pau impulsaron nuevas estrategias de trasplante que contribuyeron a ampliar las indicaciones terapéuticas y a mejorar la seguridad de los procedimientos. En 1991 se creó el Registro de Donantes del Médula Ósea (REDMO), impulsado por la Fundación Josep Carreras, que amplió las opciones de donación para los pacientes. REDMO tiene más de 500.000 donantes registrados y acceso a 75 registros de donantes repartidos por 53 países del mundo y también a los bancos de sangre de cordón.

En 2025, en España se realizaron 3.619 trasplantes de médula: 1.982 con células del propio paciente y 1.637 con células de donantes. Actualmente, REDMO es el quinto registro de Europa en volumen de donantes, con más de 500.000 donantes registrados. El 95% de las donaciones de médula se hacen por sangre periférica, un proceso similar a la donación de sangre, pero que requiere tomar una medicación días antes. El otro 5% se sigue haciendo con punciones en las crestas ilíacas en quirófano, como en 1976.