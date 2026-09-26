Raúl Valdecantos es un creador de contenido valenciano que se ha propuesto cruzar España en línea recta y mostrarlo en sus redes sociales

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Raúl Valdecantos es un creador de contenido valenciano que cuenta con más de 159.000 seguidores en su cuenta de Instagram y que está revolucionado su perfil social en los últimos días. Este joven valenciano sin experiencia en senderismo ni en ciclismo anunciaba este pasado 17 de septiembre que se ha propuesto llevar a cabo un reto que él mismo ha ideado. En una entrevista con 'Informativos Telecinco', el joven valenciano ha explicado qué le ha llevado a arrancar este desafío, qué lecciones está aprendiendo a lo largo del recorrido y cuáles son las dificultades con las que está lidiando en esta primera semana recorriendo España en línea recta.

Con un vídeo anunciando este trend tan original, Raúl Valdecantos comunicaba a sus seguidores que se había propuesto recorrer andando España en línea recta él solo, sin la compañía de nadie. "No soy un profesional del senderismo, ni un profesional del ciclismo… pero sí soy un chaval de 22 años con ganas de vivir experiencias únicas y aprender de la vida", con estas palabras se presentaba el joven en sus redes sociales antes de dar a conocer en qué consistía este reto que él mismo ha decidido llevar a cabo.

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¿En qué consiste el reto?

A sus 22 años, el valenciano ha pensado que va a cruzar España de norte a sur en línea recta andando o con la ayuda de una bicicleta. Las condiciones o las reglas de este reto también las compartía con sus seguidores y él mismo las definía como "simples".

"No soy un profesional del senderismo, ni un profesional del ciclismo… pero sí soy un chaval de 22 años con ganas de vivir experiencias únicas y aprender de la vida y es por eso que… Voy a Cruzar Toda España en LINEA RECTA. Las reglas del reto son simples: tengo cinco kilómetros de ancho para encontrar la manera de avanzar cada día, más de 1100km andando o en bici (si encuentro alguna durante el reto jajaja), desde el norte de España hasta el sur (pasando por Madrid), voy SÓLO (pero me encantaría que muchos de vosotros os unierais en diferentes partes), duermo donde sea, trataré de documentarlo para hacer la línea recta final completa, vlog diario, es posiblemente mi mayor reto hasta la fecha y sinceramente no sé si saldrá muy bien o muy mal JAJAJ porque hay muchas cosas que pueden pasar…pero esa es la gracia, no? En dos días empiezo y quiero que formes parte de esta aventura junto a mi. En Stories os iré informando a diario", explica el joven valenciano de 22 años en sus redes sociales.

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El viaje de Raúl en sus primeros días cruzando España en línea recta

La experiencia de Raúl Valdecantos arrancaba el 19 de septiembre desde Santander. En sus primeros días de reto, el creador de contenido valenciano se proponía cruzar Cantabria. "A ver que nos depara esta aventura!!", avanzaba el mismo en su primer vídeo en el que relataba cómo se estaba dando este viaje. Intentando restar importancia al peso de la mochila que lleva en esta excursión, el creador de contenido muestra a sus seguidores por qué lugares cruza en el arranque de este 'trend'.

En su charla con 'Informativos Telecinco', el creador de contenido ha compartido qué es lo más sorprendente que ha ido encontrando en estos primeros días de ruta: "Obviamente los paisajes han sido espectaculares y empezar en Cantabria ha sido un puntazo para poder ver lo bonito que es como, por ejemplo el atardecer en la cima del Castro Bal Nera con un mar de nubes, pero inesperado te diría que muchas de las rutas que tengo planificadas a lo mejor no existen, o la buena bondad de la gente al verme, al saludarme, al ofrecerme comida, al ofrecerme sitios para dormir en muchos pueblos... La verdad que ha sido muy acogedor".

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Durante sus primeros días de experiencia, el creador de contenido se ha encontrado con varios animales: desde ovejas, vacas, caballos y perros. Precisamente, estos últimos son con los que menos 'gracia' le ha hecho toparse. Él mismo reconoce en el vídeo que teniendo "precaución" y yendo "poco a poco" podría continuar con su viaje.

Además de encontrarse con estos acompañantes de viaje, Raúl Valdecantos también ha mostrado los paisajes, los vecinos y las calles que ha ido encontrando a su paso. "Si estáis por las zonas donde paso no dudéis en decírmelo y nos vemos", pedía a sus seguidores el creador de contenido.

En su segundo día cruzando España, Raúl Valdecantos ha continuado con su travesía por Cantabria: "Hoy día más suave porque el día 3 viene cargadito! Vamos poco a poco dejando atrás la provincia de Cantabria para entrar en la provincia de Burgos! Al final del video tenéis la ruta que he hecho".

La acogida en redes sociales

La iniciativa y el reto de este valenciano está teniendo muy buena acogida en redes sociales. Desde que compartiese que iba a realizar este reto, sus seguidores han ido subiendo como la espuma y el creador de contenido cosecha ya más de 160.000 seguidores. Sus anécdotas, experiencias, los paisajes que descubre y la dinámica y frescura de sus vídeos parece que han cautivado a los usuarios de las redes sociales donde sus publicaciones han sido vistas por más de 500.000 personas.

Sobre el cariño que está recibiendo por parte de su comunidad, el creador de contenido reconoce a 'Informativos Telecinco' que ha "encontrado un equilibrio bueno entre el disfrutar para mí y el y el mostrarlo a la gente a través de las pantallas de la redes sociales, porque al final tengo mucho tiempo andando y ese tiempo también es tiempo que paso solo y tiempo que disfruto conmigo mismo".

Por otro lado, Raúl también confiesa cuál está siendo el mayor reto para conseguir mantenerse dentro de las reglas que él mismo se ha marcado: "Al final llevo solo cinco o seis días de momento pero yo te diría que el mayor obstáculo que he tenido hasta el momento es el relieve porque al final España no es un país plano tiene mucho desnivel y eso yo creo que es el mayor obstáculo que puedo tener para poder avanzar".

Por último, el valenciano de 22 años ha reflexionado sobre qué le gustaría aprender a lo largo de este desafío con el que recorre España: "Me gustaría poder decir muchas cosas estoy seguro de que aprenderé muchísimo. Me gustaría poder decir que he aprendido sobre la vida que he aprendido de muchísima gente, que he encontrado por el camino, que he aprendido también del contexto de la naturaleza, de la montaña, de cómo de cómo tratarme a mí mismo, cómo sentir mi cuerpo y saber qué necesito en ese momento, cómo alimentarme, cómo distribuir mi energía, cómo tratar a las personas con caridad con bondad, con amabilidad, cómo dedicar tiempo a todo aquel que lo necesite y cómo disfrutar de de momentos de soledad en la naturaleza al igual que disfrutar de momentos con gente desconocida. Además, quiero aprender que no todo el mundo es mala persona y hay mucha gente con un gran corazón".