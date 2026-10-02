Marta Gelado García es una guardia civil de 24 años que ha fallecido debido a una leucemia diagnosticada hace un mes

El cuerpo de Marta Gelado García recibirá sepultura en su localidad natal de Nerja este viernes 2 de octubre

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NerjaLa localidad malagueña de Nerja se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Marta Gelado García, una joven guardia civil de 24 años. Según ha informado el medio de comunicación 'Diario Sur', la agente ha muerto este pasado miércoles en Madrid después de que hace aproximadamente un mes le fuera diagnosticada una leucemia.

Marta era una joven de 24 años que estaba estaba destinada en el municipio toledano de Mora, después de haber realizado durante el año pasado parte de sus prácticas en el puesto principal de la Guardia Civil de Nerja. "Su incorporación al cuerpo era muy reciente: el Boletín Oficial del Estado publicó en julio de 2025 su promoción al empleo de guardia civil dentro de la Escala de Cabos y Guardias", explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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La leucemia que padecía Marta Gelado García

Fue precisamente hace un mes cuando la joven comenzó a encontrarse indispuesta y acudió al médico. Entre las pruebas a las que se sometió, su equipo médico detectó que la agente de la Guardia Civil padecía leucemia. Justo un mes después, Marta Gelado García ha fallecido a sus 24 años.

Como informábamos en 'Informativos Telecinco', la leucemia es el cáncer más frecuente en población infantil. Su desarrollo se debe al aumento descontrolado del número de glóbulos blancos en la sangre, lo que impide que se puedan formar correctamente el resto de las células sanguíneas.

No existe una causa concreta en su desarrollo, pero la exposición a altas dosis de radiación, los tratamientos previos con quimioterapia o radioterapia o los antecedentes familiares pueden ser factores de riesgo.

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En cuanto a los síntomas, estos varían, pero los más comunes son el sangrado y la formación de hematomas con facilidad, la sudoración nocturna, la inflamación de los ganglios, la fatiga, la fiebre y las infecciones frecuentes, entre otros.

Sobre los distintos tipos que existen, estos se clasifican de dos formas:

En función del desarrollo de la enfermedad: leucemias agudas (se produce con rapidez) y leucemia crónica (se desarrolla más lentamente).

(se produce con rapidez) y (se desarrolla más lentamente). En función de las células afectadas: leucemia mieloide o leucemia linfoide.

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Reacciones y el último adiós a Marta

Volviendo al caso de Marta, su féretro llegó este jueves al tanatorio situado en el cementerio de Nerja y será este viernes cuando reciba sepultura en su localidad natal.

Las muestras de condolencias se han multiplicado también en las redes sociales. La cuenta 062 Es por ti, dedicada a contenidos relacionados con la Guardia Civil, ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de la joven y manda todo su apoyo y cariño a los familiares y amigos de la agente de la Benemérita fallecida a sus 24 años.

"Hay noticias para las que nunca existen palabras suficientes. Hoy queremos detenernos para recordar a Marta, una joven Guardia Civil de tan solo 24 años que ayer nos dejó demasiado pronto. Marta estaba destinada en Mora (Toledo) y anteriormente había realizado sus prácticas en el Puesto Principal de Nerja, localidad a la que permanecía profundamente unida por su familia y a la que regresaba siempre que podía. Además, Marta era seguidora de nuestra página 062 Es por ti, algo que hoy hace que estas palabras nos resulten todavía más difíciles de escribir. Detrás de uno de esos nombres que nos acompañan cada día había una compañera, una joven con sueños, una familia y toda una vida por delante", comienzan lamentando.

"Quienes tuvieron la fortuna de conocerla la recuerdan de la forma más hermosa: por su bondad, su simpatía y esa sonrisa capaz de dejar huella. Hoy no hablamos de uniformes, destinos ni empleos. Hoy hablamos de Marta. De una hija. De una hermana. De una compañera. De una joven de 24 años que tenía toda una vida por delante. Y hablamos también de una familia que atraviesa un dolor imposible de describir. Desde 062 Es por ti queremos enviar nuestro abrazo más sincero a sus padres, a su hermana Laura, a sus familiares, amigos y a todos los compañeros que tuvieron el privilegio de compartir camino con ella. Ojalá cada mensaje, cada recuerdo y cada muestra de cariño que llegue hasta su familia les recuerde algo que hoy queremos decir muy alto: Marta no será olvidada. Porque hay vidas que resultan demasiado breves, pero dejan una huella que el tiempo jamás podrá borrar. Descansa en paz, compañera", con estas palabras termina el comunicado en recuerdo a Marta Gelado García.