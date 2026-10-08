Un hombre que estaba ingresado en el Hospital Donostia ha muerto esta semana por viruela del mono,

Ceuta confirma un caso de viruela del mono en un migrante de 13 años: el menor permanece aislado para evitar contagios

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San SebastiánUn hombre que estaba ingresado en el Hospital Donostia ha muerto esta semana por viruela del mono, han confirmado fuentes del Departamento vasco de Salud.

La viruela de mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la varicela.

¿Qué es la viruela del mono?

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Es una infección vírica zoonótica, es decir, de origen animal. Tiene síntomas como fiebre, cansancio y una erupción en la piel, muy molesta y complicada de tratar. La enfermedad fue descubierta en 1958 en monos destinados a la investigación. El primer caso humano de viruela del simio fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, en la República Democrática del Congo.

¿Cómo se transmite la viruela del mono?

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Entre los animales, los expertos explican que son los roedores los portadores de este virus. Ellos se lo contagian al simio y este al humano. No es una enfermedad que se contagie fácilmente, debe haber un contacto muy estrecho con un infectado.

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¿Por qué salta del mono al humano?

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La viruela común, es decir, la viruela en humanos está erradicada hace décadas. El doctor Pablo L. Ortiz Romero, jefe de dermatología del Hospital 12 de Octubre explicaba en Twitter que la mayoría de los jóvenes no están vacunados precisamente por eso.

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¿Qué relación hay entre la viruela del mono y la humana? ¿Es una enfermedad parecida?

Los síntomas de la viruela del mono son parecidos a la viruela común, incluso algo más leves. Aunque no hay tratamiento específico para la viruela del mono, suele ser una enfermedad benigna, en palabras de Margarita del Val, viróloga del CSIC, pero muy molesta por las heridas que se forman en la piel.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

La viruela del mono se contagia a través de fluidos corporales. No obstante, no es una enfermedad de transmisión sexual. “Hace falta un contacto muy cercano para que se produzca la transmisión”, explicaba Begoña Díez, profesora de microbiología de la Universidad del País Vasco.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

La viruela del mono generalmente se presenta clínicamente con fiebre, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La enfermedad se desarrolla durante 2 o 4 semanas.

¿Es una enfermedad mortal?

Solo es mortal en un porcentaje mínimo, sobre el 10%. La mayoría de las muertes ocurren en grupos de edad más jóvenes, señala la OMS.

¿Cuál es su tratamiento? ¿Sirven las vacunas actuales contra la viruela humana?

No hay un tratamiento específico para la viruela del mono. Es una enfermedad que muy raramente pasa al humano, hasta ahora. Sanidad está trabajando en saber si las vacunas actuales contra la viruela común servirían para prevenir la viruela del mono. Hay datos que revelan que la vacuna contra la viruela es eficaz al menos en un 85% para prevenir la viruela del simio. El virus de la viruela del simio está estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela.