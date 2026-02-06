Patricia Martínez 06 FEB 2026 - 11:27h.

Diez de los casos detectados están ubicados en la provincia de A Coruña

Detectado un brote de viruela del mono en Galicia con al menos nueve casos sin origen claro

Santiago de CompostelaLa Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade, ha actualizado la cifra de casos de viruela símica detectados en Galicia, hasta el 1 de febrero. La cifra sube hasta los 12 casos, después de que el pasado 3 de febrero se confirmara la existencia de este brote, del que entonces se habían detectado nueve casos.

De estos 12 casos declarados, el primero de ellos fue notificado el 12 de diciembre y el más reciente el pasado 26 de enero.

Todos los casos registrados en Galicia son hombres, con un rango de edad entre los 35 a 65 años. La mayoría de los casos, 10 de ellos, se registraron en la provincia de A Coruña, sin poder establecer un vínculo común entre todos.

Dos de estos casos registrados tienen vinculación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros casos algunos tienen vínculos con establecimientos de fuera de Galicia, por lo que es complicado identificar el origen del brote, que "no está claro" todavía, para las autoridades sanitarias.

Importante seguir unas recomendaciones básicas

El riesgo general de esta infección de MPOX en Galicia sigue siendo muy bajo, pero la Consellería de Sanidad reconoce la importancia de seguir unas recomendaciones básicas de prevención y actuación en el caso de presentar síntomas compatibles con la viruela del mono, o de haber sido contacto estrecho de una persona que ha sido diagnosticada.

La viruela del mono es, en la mayoría de los casos, una enfermedad leve y autolimitada. Se transmite, principalmente, por el contacto directo piel con piel, fluidos corporales o relaciones sexuales, y los síntomas, en la mayoría de los casos leves, pueden durar entre dos y cuatro semanas. La detección temprana y la colaboración ciudadana son claves para evitar su transmisión.

Si una persona presenta síntomas compatibles, como fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas), se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas, incluyendo relaciones íntimas, hasta recibir una valoración sanitaria. También es importante cubrir las lesiones cutáneas, si las hubiera, y extremar la higiene de manos. Además, se debe emplear mascarilla si existen síntomas respiratorios.

En el caso de ser un contacto estrecho, es decir, haber tenido una exposición directa y prolongada con un caso confirmado, especialmente con contacto físico próximo, hay que vigilar la aparición de síntomas durante 21 días desde el último contacto, así como reducir las interacciones sociales. En el caso de aparición de síntomas, contactar de inmediato con el sistema sanitario y evitar el contacto con otras personas.

La vacunación, una herramienta útil de prevención

La vacuna contra la MPOX , disponible en Galicia, puede ser una herramienta útil de prevención, y está indicada como profilaxis pre-exposición para personas consideradas en riesgo elevado debido a su situación o profesión, como aquellas con prácticas de riesgo o personal sanitario expuesto.

En en caso de contactos estrechos de un caso confirmado y que no tengan antecedentes de infección previa, se puede proceder a una profilaxis post-exposición y debe administrarse idealmente hasta cuatro días después del primer contacto, auunque puede ofrecerse hasta los 14 días si no hay síntomas.